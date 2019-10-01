Общество

Областная газетаОбластная газетаС 1 октября бюджетникам повысили зарплату на 4,3%

В России с 1 октября повышается заработная плата федеральных бюджетников, не охваченных майскими указами Президента.
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Незаметная прибавка

Российская газета01 октября в 11:04

Бюджетникам начинают индексировать зарплаты

REGNUM01 октября в 00:23

Вслед за инфляцией: кому и на сколько проиндексируют зарплату с 1 октября

РИАМО01 октября в 02:00

Главные изменения октября: повышение зарплат бюджетникам, рост НДС для пальмового масла и запрет на хостелы в квартирах

Sntat.ru01 октября в 00:59

Зарплаты бюджетников, военных и судей вырастут с 1 октября

Вести.Финанс01 октября в 01:51

Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

Интерфакс30 сентября в 17:57

Зарплаты 2 млн бюджетников, оклады военных и судей в РФ вырастут на 4,3% с октября

ПРАЙМ30 сентября в 17:18
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Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Политика

Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина

REGNUM 20:50
Политика

Куратор санкционной политики США подала в отставку

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.
Взгляд.ру вчера в 12:53
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Политика

Выступление России в ПАСЕ прервали крики о терроризме

Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве».
Lenta.ru 11:40
Политика

В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета 10:49
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев заявил, что устал вести скандальные шоу

Телеведущий Дмитрий Шепелев не хочет вести скандальные шоу.
Дни24 07:26
Армия и оружие

В США назвали самый мощный российский самолет

Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.
Газета.Ru 01:25
Культура

Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС

Sostav.ru 01 октября в 11:55
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen PRO 3000 поступили в продажу

AMD объявила о поступлении в продажу новой линейки процессоров AMD Ryzen PRO 3000 серии, а также процессоров AMD Ryzen PRO с графикой Radeon Vega Graphics и AMD Athlon PRO с графикой Radeon Vega для настольных ПК.
IT-World вчера в 04:18
Энергетика

Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия 19:12
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском 12:28
Здоровье

Чем опасно пониженное давление, объяснили врачи

Врачи объяснили, что пониженное давление опасно не меньше, чем повышенное. Сильнее всего страдает головной мозг, пишет "ГлавУфа".
ГлавУфа 11:45
Происшествия

Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева

20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Общество

Преподаватель из Кемерова уволилась из-за порноролика

Преподаватель после беседы с начальством уволилась по собственному желанию.
VSE42.RU вчера в 23:32
Политика

Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева ответила на речь президента России Владимира Путина о том, что российские СМИ занимаются очернением Украины.
Газета.Ru 21:08
Транспорт

ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду

Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru вчера в 06:11
Здоровье

Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени

Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
Известия 21:27
Экономика

Утвержден новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Президент РФ утвердил новый порядок уплаты НДФЛ и сдачи отчетности (Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ).
Бизнес.Ру вчера в 06:21
Шоу-бизнес

У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru 20:04
Общество

Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»

Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия вчера в 10:53
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
Культура

Умер чешский певец Карел Готт, любимый в СССР

LentaChel.ru вчера в 10:54
Авто

6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Странно, но мало кто удосуживается смазывать боковые стекла автомобилей, а точнее их направляющие.
АвтоВзгляд вчера в 08:21
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 07:54
Происшествия

5 человек убиты при нападении на полицейский участок в Париже

Четыре человека погибли при нападении с ножом на полицейский участок в Париже, нападавший был застрелен, передает BFM.
Газета.Ru 08:45
Происшествия

В Туве нашли живым потерявшегося в тайге мальчика

РБК 03:18
Футбол

Лугано — Динамо (Киев) 0:0

Киевское "Динамо" сыграла вничью с "Лугано" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 16:50
Общество

Россияне назвали необходимой для счастья зарплату в 161 тыс. рублей

Молодые люди до 24 лет чувствуют себя счастливыми, если получают зарплату в 118 тыс. руб, а тем, кто старше 35 лет, нужно 172 тыс.
РБК 22:23
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