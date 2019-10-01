В России с 1 октября повышается заработная плата федеральных бюджетников, не охваченных майскими указами Президента.

С 1 октября бюджетникам повысили зарплату на 4,3%

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