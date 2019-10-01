Общество
Областная газетаС 1 октября бюджетникам повысили зарплату на 4,3%
В России с 1 октября повышается заработная плата федеральных бюджетников, не охваченных майскими указами Президента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Зарплаты 2 млн бюджетников, оклады военных и судей в РФ вырастут на 4,3% с октября
ПРАЙМ30 сентября в 17:18
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 22:36, Ашберн
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Политика
Куратор санкционной политики США подала в отставку
Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.
Взгляд.ру вчера в 12:53
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Политика
Выступление России в ПАСЕ прервали крики о терроризме
Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве».
Lenta.ru 11:40
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета 10:49
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что устал вести скандальные шоу
Телеведущий Дмитрий Шепелев не хочет вести скандальные шоу.
Дни24 07:26
Армия и оружие
В США назвали самый мощный российский самолет
Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.
Газета.Ru 01:25
Культура
Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС
Sostav.ru 01 октября в 11:55
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen PRO 3000 поступили в продажу
AMD объявила о поступлении в продажу новой линейки процессоров AMD Ryzen PRO 3000 серии, а также процессоров AMD Ryzen PRO с графикой Radeon Vega Graphics и AMD Athlon PRO с графикой Radeon Vega для настольных ПК.
IT-World вчера в 04:18
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия 19:12
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Здоровье
Чем опасно пониженное давление, объяснили врачи
Врачи объяснили, что пониженное давление опасно не меньше, чем повышенное. Сильнее всего страдает головной мозг, пишет "ГлавУфа".
ГлавУфа 11:45
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Общество
Преподаватель из Кемерова уволилась из-за порноролика
Преподаватель после беседы с начальством уволилась по собственному желанию.
VSE42.RU вчера в 23:32
Политика
Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на речь президента России Владимира Путина о том, что российские СМИ занимаются очернением Украины.
Газета.Ru 21:08
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru вчера в 06:11
Здоровье
Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
Известия 21:27
Экономика
Утвержден новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ
Президент РФ утвердил новый порядок уплаты НДФЛ и сдачи отчетности (Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ).
Бизнес.Ру вчера в 06:21
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru 20:04
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия вчера в 10:53
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
Культура
Умер чешский певец Карел Готт, любимый в СССР
LentaChel.ru вчера в 10:54
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Странно, но мало кто удосуживается смазывать боковые стекла автомобилей, а точнее их направляющие.
АвтоВзгляд вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 07:54
Происшествия
5 человек убиты при нападении на полицейский участок в Париже
Четыре человека погибли при нападении с ножом на полицейский участок в Париже, нападавший был застрелен, передает BFM.
Газета.Ru 08:45
Футбол
Лугано — Динамо (Киев) 0:0
Киевское "Динамо" сыграла вничью с "Лугано" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 16:50
Общество
Россияне назвали необходимой для счастья зарплату в 161 тыс. рублей
Молодые люди до 24 лет чувствуют себя счастливыми, если получают зарплату в 118 тыс. руб, а тем, кто старше 35 лет, нужно 172 тыс.
РБК 22:23