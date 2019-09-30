Общество
ФАНЗарплаты бюджетников и военных вырастут с 1 октября
Оклады повышены и для бюджетников, зарплаты увеличатся у сотрудников всех федеральных учреждений. Указом президента РФ с 1 октября будут повышены оклады россиян, которые занимают должности федеральной государственной гражданской службы.
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Футбол
«Локомотив» дома проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Футболисты российского "Локомотива" дома уступили испанскому "Атлетико" со счетом 0:2 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС 16:56
Происшествия
В Москве столкнулись два трамвая: есть пострадавшие
На востоке столицы столкнулись два трамвая с пассажирами, передает РИА Новости сообщение пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Российская газета 16:02
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Политика
В Пекине прошел парад в честь 70-летия КНР
В Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел военный парад в честь 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики.
Телеканал RTVI 03:28
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора
Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.
REGNUM 10:34
Политика
Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
ТАСС 13:03
Политика
В ОБСЕ назвали дату разведения сил и средств в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась о разведении сил и средств в городе Золотое и селе Петровское в Донбассе.
РБК 14:38
Здоровье
Рекламу сладкого в России призвали ограничить
Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий, - цитирует главного внештатного специалиста, диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна РИА Новости.
Ридус вчера в 02:08
Энергетика
Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году
Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года.
ТАСС 13:50
Игры
Состоялся выход Call of Duty Mobile
Состоялся релиз мобильной версии Call of Duty Mobile.
The GEEK 07:39
Общество
Рошаль не поддержал решение врачей онкоцентра Блохина об увольнении
Напомним, что ранее директор онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди сообщил о том, что пять врачей медицинского учреждения написали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:44
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Кино
Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино
Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.
ProfiСinema.ru вчера в 16:54
Политика
Зрада: Парламент Нидерландов требует расследовать роль Украины в катастрофе Боинга MH17
В Нидерландах большинство членов Палаты представителей требуют, чтобы роль Украины в катастрофе MH17 была дополнительно исследована.
Rusvesna.su 16:48
Шоу-бизнес
Роман Эрики Герцег и Константина Меладзе прокомментировал инсайдер
Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет.
Газета Metro 11:02
Происшествия
За связывание детей осудили владельцев частного детсада в Астрахани
Суд признал виновными владельцев детского сада, где связывали воспитанников.
Регион online 14:04
Кино
Дэниел Крейг отметил завершение съемок в фильмах о Джеймсе Бонде
РИА Новости вчера в 08:14
Футбол
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подал в отставку
После поражения "Ахмата" от "Сочи" со счетом 0:2 в выездном в матче 11-го тура чемпионата страны по футболу главный тренер грозненского клуба Рашид Рахимов в понедельник вечером сообщил, что уходит в отставку.
Российская газета вчера в 15:10
Политика
Лидеры ЕАЭС подпишут соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром
С Ли Сянь Луном главы «евразийской пятерки» подпишут соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром.
МИР 24 08:16
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Общество
Половина россиян старшего поколения пользуются интернетом
Треть россиян старше 55 лет являются активными пользователями интернета, который им необходим чаще всего для общения в соцсетях и мессенджерах, а также для поиска нужной информации.
ТАСС 12:26
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Газета.Ru вчера в 10:19
Общество
Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети
Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Экономика
Банк России: Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям
28 июня стало известно, что Россия и Китай в рамках объявленной почти год назад дедолларизации заключили соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Daily Storm 15:22
Политика
Песков прокомментировал назначение экс-главы ДНР главой Элисты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который ранее возглавлял самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР).
Газета.Ru вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 09:25