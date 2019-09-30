Общество

Тульская служба новостейТульская служба новостейС 1 октября тульским бюджетникам поднимут зарплаты

Повышение зарплат работникам бюджетных учреждений Тульской области ожидается с 1 октября 2019 года. Индексация выплат составит 4,3%. Она проводится в рамках правительственной программы по улучшению благосостояния российских граждан.
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Свыше миллиарда рублей предусмотрели в Якутии на повышение зарплат бюджетникам

Якутия Daily01:32

Бюджетникам и военнослужащим повысят зарплаты с 1 октября

ИА ЯСИА29 сентября в 20:15

В России зарплаты бюджетников будут расти, обгоняя инфляцию

ФедералПрессвчера в 04:49

«Бунт» тружеников науки: в Татарии зреет скандал

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ТАСС30 сентября в 17:10

Плюс 4,3 процента

Российская газета30 сентября в 11:40

Омским бюджетникам на 4,3% поднимут зарплату

РИА ОмскПресс00:53
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:12, Ашберн
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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
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Замгендиректора «Аэрофлота» арестовали в Москве

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Министр нефти Венесуэлы заявил об атаках дронов на нефтяные объекты страны в этом году.
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В подмосковной Балашихе в ходе ссоры в школе подросток убил девочку из параллельного класса. Об этом сообщает РИА "Новости".
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