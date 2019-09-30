Общество
Тульская служба новостейС 1 октября тульским бюджетникам поднимут зарплаты
Повышение зарплат работникам бюджетных учреждений Тульской области ожидается с 1 октября 2019 года. Индексация выплат составит 4,3%. Она проводится в рамках правительственной программы по улучшению благосостояния российских граждан.
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Зарплаты госслужащих и не попавших под майский указ бюджетников с октября вырастут на 4,3%
ТАСС30 сентября в 17:10
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:12, Ашберн
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В четвертой части фантастической кинофраншизы "Матрица" может появиться молодой Томас Андерсон - будущий хакер Нео.
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Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко подрался с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в московском кафе.
Lenta.ru 02:44
Шоу-бизнес
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Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
АМИТЕЛ 02:56
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
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REGNUM вчера в 14:12
Армия и оружие
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Известия вчера в 21:12
Происшествия
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Lenta.ru вчера в 22:19
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Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
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Замгендиректора «Аэрофлота» арестовали в Москве
Басманный суд Москвы взял под стражу заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова.
News.ru вчера в 12:33
Армия и оружие
В Венесуэле заявили об атаках дронов на нефтяные объекты республики
Министр нефти Венесуэлы заявил об атаках дронов на нефтяные объекты страны в этом году.
ТАСС 03:41
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СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
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Подросток убил девочку в ходе ссоры в школе в Балашихе
В подмосковной Балашихе в ходе ссоры в школе подросток убил девочку из параллельного класса. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Поднебесный паркетник Lifan X70 возвращается на российский рынок.
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Состоялся релиз Call of Duty: Mobile
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Слово и Дело вчера в 16:09
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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
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Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
По данным Мосбиржи, утром 2 октября рубль обвалился по отношению к доллару и незначительно уступил евро.
Московский Комсомолец вчера в 03:22
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С отцом своего младшего сына певица рассталась вскоре после рождения малыша так и не успев узаконить с ним отношения, а вот с двумя первыми мужчинами она состояла в законном браке.
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Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
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Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК вчера в 20:37
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CNN: ФБР размещает в Facebook материалы для вербовки россиян
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ТАСС вчера в 18:46