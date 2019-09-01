Экономика
УпрощёнкаС 1 октября в Москве повышен МРОТ
Минимальная зарплата в Москве увеличивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу постановления о новом прожиточном минимуме в регионе (п. 3.1.2 Московского трехстороннего соглашения). Таким образом, новый МРОТ в Москве в размере 20 195 руб. действует с 1 октября 2019 года.
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К МРОТ предложили ввести повышающий коэффициент
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов30 сентября в 08:47
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Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Кино
Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок «Аватара 2»
«Машины для создания волн, открытый огонь и Джеймс Кэмерон с 3D камерой — просто еще один день на съемках сиквелов „Аватара“», - говорится в описании фото.
Энергетика
Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
Здоровье
Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
Гаджеты
В России начали продавать кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global начала официальные продажи на российском рынке нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip, выполненного в форм-факторе "раскладушка".
Общество
Известный телеведущий осудил действия герцогов Сассекских
Без ссылки на свои источники ведущий сообщил, что обращение не было согласовано со службой Букингемского дворца - это, вероятно, означает, что герцоги Сассекские считают себя вправе самостоятельно решать свои проблемы с прессой и публично осуждать действия одного из самых крупных и влиятельных таблоидов в Великобритании.
Гаджеты
Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла канадцев на Кубке мира
Второй матч сборной России по волейболу на Кубке мира в Японии получился не в пример труднее первого.
Политика
Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Политика
Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире
Трамп отметил, до прихода на Украине к власти президента Владимира Зеленского, в стране "была колоссальная коррупция", больше, чем в каком-либо другом государстве.
Происшествия
Фура раздавила крокодила, перебегавшего трассу в Подмосковье
"Водитель грузовика переехал рептилию, перебегавшую дорогу", - пояснили в ведомстве.
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Отреставрированная «Калина красная» выходит в повторный прокат
Экономика
Пенсии россиян отберут на строительство дорог
Кстати, восемь лет назад, задолго до первых слухов о грядущей пенсионной реформе, именно Гуриев заявил о неизбежном повышении возрастного порога для выхода на пенсию в России.
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.
Культура
Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой
Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Здоровье
Прокуратура проверит данные о нарушении прав врачей в Перми
«Прокуратура Орджоникидзевского района г. Перми, в связи с размещением в сети интернет сведений о нарушении трудовых прав работников ГБУЗ ПК "Городская больница № 6", организовала проверку», - говорится в сообщении.
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Бенфика»
Артем Дзюба стал лучшим игроком встречи «Зенита» и «Бенфики» в рамках Лиги чемпионов.
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Политика
Соловьев отчитал украинского журналиста Гордона
Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на видеообращение украинского журналиста Дмитрия Гордона и опубликовал отрывок из своей телепередачи в инстаграме.
Спорт
Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Происшествия
Олимпийская чемпионка Сочи отдала два миллиона рублей за колдовство
Фигуристка перевела «колдунье» два миллиона рублей за девять дистанционных сеансов.
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Политика
ФБР запустило рекламу на русском для вербовки шпионов
ФБР разместило в Facebook рекламу на русском языке, чтобы привлечь желающих сотрудничать с американскими спецслужбами.