Минимальная зарплата в Москве увеличивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу постановления о новом прожиточном минимуме в регионе (п. 3.1.2 Московского трехстороннего соглашения). Таким образом, новый МРОТ в Москве в размере 20 195 руб. действует с 1 октября 2019 года.

С 1 октября в Москве повышен МРОТ

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