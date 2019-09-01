Экономика

УпрощёнкаС 1 октября в Москве повышен МРОТ

2 фото
Минимальная зарплата в Москве увеличивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу постановления о новом прожиточном минимуме в регионе (п. 3.1.2 Московского трехстороннего соглашения). Таким образом, новый МРОТ в Москве в размере 20 195 руб. действует с 1 октября 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

С 1 октября бухгалтеры считают зарплату по новым правилам

Упрощёнка05:21

Столичные работодатели должны срочно поднять зарплаты работникам

Время Бухгалтера01 октября в 02:37

Внимание! С 1 октября вырос МРОТ: пока - в Москве

Журнал Зарплатавчера в 05:26

В Москве повысили минимальный размер оплаты труда

Бизнес.Ру01 октября в 11:21

Внимание столичным работодателям! В Москве выросла

ИА Клерк.Ру01 октября в 09:34

В Госдуму внесен законопроект о МРОТ на следующий год

Современный Предприниматель02:50

К МРОТ предложили ввести повышающий коэффициент

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов30 сентября в 08:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
Происшествия

Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском

Ведомости 05:45
Единоборства

Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Кино

Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок «Аватара 2»

«Машины для создания волн, открытый огонь и Джеймс Кэмерон с 3D камерой — просто еще один день на съемках сиквелов „Аватара“», - говорится в описании фото.
Культуромания 05:48
Энергетика

Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL

Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости 02:22
Происшествия

В Москве возбудили дело из-за издевательств над школьником в туалете

РБК 05:15
Здоровье

Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
РИА Новости вчера в 09:45
Гаджеты

В России начали продавать кнопочный телефон Nokia с WhatsApp

Компания HMD Global начала официальные продажи на российском рынке нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip, выполненного в форм-факторе "раскладушка".
Piter.tv 03:00
Общество

Известный телеведущий осудил действия герцогов Сассекских

Без ссылки на свои источники ведущий сообщил, что обращение не было согласовано со службой Букингемского дворца - это, вероятно, означает, что герцоги Сассекские считают себя вправе самостоятельно решать свои проблемы с прессой и публично осуждать действия одного из самых крупных и влиятельных таблоидов в Великобритании.
Газета.Ru 04:10
Гаджеты

Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей 30 сентября в 09:58
Политика

Соловьев обиделся на слушателя в эфире и назвал его «мразью»

URA.Ru 02:17
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла канадцев на Кубке мира

Второй матч сборной России по волейболу на Кубке мира в Японии получился не в пример труднее первого.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:13
Политика

Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Lenta.ru вчера в 18:13
Политика

Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире

Трамп отметил, до прихода на Украине к власти президента Владимира Зеленского, в стране "была колоссальная коррупция", больше, чем в каком-либо другом государстве.
Газета.Ru 03:42
Происшествия

Фура раздавила крокодила, перебегавшего трассу в Подмосковье

"Водитель грузовика переехал рептилию, перебегавшую дорогу", - пояснили в ведомстве.
ТАСС вчера в 16:08
Происшествия

В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

РБК 05:05
Кино

Отреставрированная «Калина красная» выходит в повторный прокат

Культуромания 03:57
Экономика

Пенсии россиян отберут на строительство дорог

Кстати, восемь лет назад, задолго до первых слухов о грядущей пенсионной реформе, именно Гуриев заявил о неизбежном повышении возрастного порога для выхода на пенсию в России.
Deita.ru вчера в 22:15
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.
RT на русском 05:29
Культура

Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 04:57
Здоровье

Прокуратура проверит данные о нарушении прав врачей в Перми

«Прокуратура Орджоникидзевского района г. Перми, в связи с размещением в сети интернет сведений о нарушении трудовых прав работников ГБУЗ ПК "Городская больница № 6", организовала проверку», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 03:59
Политика

Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском вчера в 08:53
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Бенфика»

Артем Дзюба стал лучшим игроком встречи «Зенита» и «Бенфики» в рамках Лиги чемпионов.
Невские Новости вчера в 17:18
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости 01 октября в 06:18
Политика

Соловьев отчитал украинского журналиста Гордона

Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на видеообращение украинского журналиста Дмитрия Гордона и опубликовал отрывок из своей телепередачи в инстаграме.
Газета.Ru 05:43
Происшествия

Трап врезался в самолет в аэропорту Челябинска

Известия 04:03
Спорт

Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Олимпийская чемпионка Сочи отдала два миллиона рублей за колдовство

Фигуристка перевела «колдунье» два миллиона рублей за девять дистанционных сеансов.
Lenta.ru 05:00
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 04:58
Политика

ФБР запустило рекламу на русском для вербовки шпионов

ФБР разместило в Facebook рекламу на русском языке, чтобы привлечь желающих сотрудничать с американскими спецслужбами.
Lenta.ru вчера в 19:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное