Экономика
Мурманский вестникС 1 октября в России подрастут пенсии и зарплаты
Согласно изменениям, пенсии военных и силовиков увеличатся на 6,3 %. Под новый закон попадут 2,6 млн человек, которые прошли военную службу по контракту или призыву, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН и других ведомств.
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Что изменится с 1 октября: ужесточение кредитов, индексация зарплат
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