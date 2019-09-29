Экономика

Мурманский вестникМурманский вестникС 1 октября в России подрастут пенсии и зарплаты

Согласно изменениям, пенсии военных и силовиков увеличатся на 6,3 %. Под новый закон попадут 2,6 млн человек, которые прошли военную службу по контракту или призыву, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН и других ведомств.
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