В Амурской области из 236 тысяч пенсионеров, получающих пособие по возрасту, не работающих 155 тысяч человек. Как сообщили ГТРК "Амур" в областном отделении ПФР, в среднем пенсия составляет 15 тысяч 271 рубль ежемесячно. После индексации она вырастет примерно на тысячу.

С 1 января 155 тысяч амурчан получат прибавку к пенсии

Политика Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot Анкара предложила США продать им системы противоракетной обороны ПРО Patriot, однако американская сторона пока не дала ответа, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Политика В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.

Политика В Госдуме оценили позицию Киева по визиту крымской делегации в Сербию Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал протест МИД Украины в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию.

Политика Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.

Хоккей Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче Кубка первого Канала по буллитам со счетом 4:3, сообщает «Чемпионат».

Происшествия В Башкирии произошёл пожар на складе «В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.

Фигурное катание Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.

Общество Украинские министры попросили повысить им зарплату Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.

Экономика Зарплаты немного вырастут: Госдума повысила МРОТ на 850 рублей Проект закона об увеличении МРОТ с 1 января 2020 года был разработан российским правительством и внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента еще 30 сентября.

Энергетика «Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что рост цен на газ для жителей Украины - это расплата за некомпетентность и коррупцию.

Политика Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.