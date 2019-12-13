Экономика
Вести.RuС 1 января 155 тысяч амурчан получат прибавку к пенсии
В Амурской области из 236 тысяч пенсионеров, получающих пособие по возрасту, не работающих 155 тысяч человек. Как сообщили ГТРК "Амур" в областном отделении ПФР, в среднем пенсия составляет 15 тысяч 271 рубль ежемесячно. После индексации она вырастет примерно на тысячу.
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155 тысяч неработающих пенсионеров Приамурья с января 2020 года будут получать больше
Зейские Огнивчера в 05:36
Пенсионеров проконсультируют, как получить доплату к пенсии за сельский стаж
Вести Алтай10 декабря в 21:30
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