Экономика

Вести.RuВести.RuС 1 января 155 тысяч амурчан получат прибавку к пенсии

В Амурской области из 236 тысяч пенсионеров, получающих пособие по возрасту, не работающих 155 тысяч человек. Как сообщили ГТРК "Амур" в областном отделении ПФР, в среднем пенсия составляет 15 тысяч 271 рубль ежемесячно. После индексации она вырастет примерно на тысячу.
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С 1 января 2020 года пенсии РФ повысят

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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
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Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
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Необычный признак появления рака поджелудочной железы назвали медицинские эксперты.
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США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
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