Экономика
ГТРК АмурС 1 января 2020 года у неработающих пенсионеров вырастет пенсия
Плановое повышение составит 6,6%. Из 236 тысяч амурчан, получающих пособие по возрасту, не имеют дополнительный источник дохода 155 тысяч человек. В среднем сейчас они получают 15 тыс. 271 рубль ежемесячно, сообщает областное отделение ПФР. После индексации пенсия вырастет примерно на тысячу.
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155 тысяч неработающих пенсионеров Приамурья с января 2020 года будут получать больше
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