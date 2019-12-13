Общество

Вести.RuВести.RuС 1 января 155 тысяч амурчан получат прибавку к пенсии

В Амурской области из 236 тысяч пенсионеров, получающих пособие по возрасту, не работающих 155 тысяч человек. Как сообщили ГТРК "Амур" в областном отделении ПФР, в среднем пенсия составляет 15 тысяч 271 рубль ежемесячно. После индексации она вырастет примерно на тысячу.
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В новом году у неработающих россиян вырастет пенсия после индексации

Kazanfirst.ruвчера в 02:17

С 1 января 155 тысяч амурчан получат прибавку к пенсии

Вести.Ruвчера в 01:37

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ГТРК Амур12 декабря в 22:20

С января повысятся пенсии неработающим пенсионерам

АСН2412 декабря в 20:32

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ТРК Радонежье12 декабря в 10:24

Самозанятые пенсионеры получат неожиданную прибавку

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов12 декабря в 08:11

Пенсии неработающим и самозанятым продолжат индексировать

MosTimes12 декабря в 07:44
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 22:06, Ашберн
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Во время визита Владимира Путина представители отечественного бренда показали новые разработки, которые будут использоваться в грузовых автомобилях КамАЗ.
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Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
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В матче 15-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" разгромила бременский "Вердер" со счётом 6:1.
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Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
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