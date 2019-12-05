Экономика
Южный ФедеральныйС 1 января у неработающих пенсионеров повысится пенсия
Предполагается, что с 1 января 2020 года их пенсии вырастут на 6,6%. Данные изменения предусмотрены законом о бюджете ПФР на период 2020-2022 годы, который подписал президент Владимир Путин. В ПФР рассказали, что выплаты увеличатся на тысячу рублей.
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Сколько ни паши, пенсия будет таять: Пронько раскрыл главную хитрость балльной системы
Царьград06 декабря в 14:57
Неработающих пенсионеров ждет ежемесячная прибавка
Республиканская Телевизионная Сеть04 декабря в 20:00
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