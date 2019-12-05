Экономика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйС 1 января у неработающих пенсионеров повысится пенсия

Предполагается, что с 1 января 2020 года их пенсии вырастут на 6,6%. Данные изменения предусмотрены законом о бюджете ПФР на период 2020-2022 годы, который подписал президент Владимир Путин. В ПФР рассказали, что выплаты увеличатся на тысячу рублей.
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Пожар в гостинице в подмосковном Одинцово локализован

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Одинцово загорелось здание трехэтажной гостиницы «Усадьба Ромашково».
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