Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbС 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются

Страховая пенсия по старости у большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тысячу рублей. Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года.
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Пенсионный фонд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Город24вчера в 15:59

Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 января

RT на русском31.12.19 в 21:58

Пенсии в России выросли с первого января

РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

С сегодняшнего дня в России проиндексируют пенсии по старости — на 6,6%

Эхо Москвы31.12.19 в 17:08

В России выросли страховые пенсии

Российская газета31.12.19 в 16:20

В России повысили пенсии

Lenta.ru31.12.19 в 17:36

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06
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Футбол

«Арсенал» отклонил предложение «Ромы» о выкупе Мхитаряна

Лондонский "Арсенал" ответил отказом на предложение итальянской "Ромы" о выкупе за 10 миллионов евро армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, выступающего в команде из столицы Италии на правах аренды.
ProstoProSport 03:24
Политика

Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Газета.Ru вчера в 21:20
Политика

В США обрушился сайт призывной службы

RT на русском 06:03
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил в Ливии джихад и мобилизацию

Газета.Ru 04:09
Политика

Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани

Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 00:37
Спорт

Лампич выиграла спринт на этапе «Тур де Ски» в Италии, Непряева - 6-я

Словенская лыжница Анамария Лампич победила в спринте классическим ходом на этапе "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме, который совмещен с этапом Кубка мира, россиянка Наталья Непряева стала шестой.
РИА Новости 07:02
Кино

Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»

Piter.tv вчера в 10:18
Политика

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Известия 05:50
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Коммерсантъ 05:54
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

РИА Новости 01:00
Происшествия

Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
ProGorodChelny.ru вчера в 06:13
Армия и оружие

НАТО приостановил работу миссии в Ираке

Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.
ТК Звезда 06:52
Политика

Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике

«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:42
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Общество

Правительство утвердило план адаптации к изменению климата

Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
РИА Новости 05:03
Политика

США не изменят стратегию по Ирану после убийства Сулеймани — Госдеп

В Госдепартаменте США рассказали, что стратегия американцев по отношению к Ирану после убийства генерала Касема Сулеймани не потерпит изменений.
NewInform 05:59
Общество

МЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре до воскресенья

Газета.Ru 05:18
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Газета.Ru 02:15
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Лукашенко: Белоруссия и Латвия проведут один из лучших ЧМ по хоккею

РИА Новости 04:03
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка

47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Радио Комсомольская правда 04:45
Наука

Мучные черви помогут безопасно решить проблему отходов из пластмассы

Planet Today вчера в 06:27
Политика

Путин обновил состав наблюдательного совета «Курчатовского института»

Согласно документу, в состав совета сроком на пять лет введены Сергей Королев, руководитель Службы экономической безопасности ФСБ, и Руслан Цаликов, первый заместитель министра обороны РФ.
Российская газета 06:37
Теннис

Медведев и Хачанов принесли России победу над Италией на ATP Cup

РБК вчера в 10:27
Общество

Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год

Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Газета.Ru 03:42
Происшествия

В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Город55.ру 02 января в 05:48
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
Интерфакс 01:59
Футбол

«Реал» готовит трансфер самого перспективного бразильского футболиста

Уже текущей зимой ряды мадридского "Реала" должен пополнить 17-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер, который по праву считается одним из самых талантливых юных футболистов Бразилии.
Sport.ru вчера в 15:59
Кино

Назван сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Сюжет новой картины о Гарри Поттере может быть основан на истории, которая произойдет 20 лет спустя.
Тюменская линия 02 января в 06:02
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк обратилась к своим поклонникам через родных, поблагодарив всех за поддержку и молитвы.
Gazeta.SPb 02 января в 00:37
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