Российским пенсионерам с 1 января 2020 года повысили пенсии. В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионерам индексируются на 6,6 процентов. Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тысяч рублей.

С 1 января в России проиндексировали пенсии

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