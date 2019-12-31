Экономика

Аргументы неделиАргументы неделиС 1 января в России проиндексировали пенсии

Российским пенсионерам с 1 января 2020 года повысили пенсии. В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионерам индексируются на 6,6 процентов. Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тысяч рублей.
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Пенсионный фонд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

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РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

С сегодняшнего дня в России проиндексируют пенсии по старости — на 6,6%

Эхо Москвы31.12.19 в 17:08

В России выросли страховые пенсии

Российская газета31.12.19 в 16:20

В России повысили пенсии

Lenta.ru31.12.19 в 17:36

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06
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