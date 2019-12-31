Экономика
СургутИнформТВС 1 января 2020 года размер пенсий увеличится на 6,6 %
С 1 января 2020 года пенсия по старости будет проиндексирована на 6,6%. Средний размер страховой пенсии составит 16 400 рублей. То есть теперь неработающие пенсионеры будут получать примерно на одну тысячу рублей больше: в 2019 году средний размер пенсии был равен 15 400 рублям.
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Общество
ГИБДД изменит практическую часть экзамена на права
Штрафные баллы могут убрать из практического экзамена на получение прав.
Политика
США не изменят стратегию по Ирану после убийства Сулеймани — Госдеп
В Госдепартаменте США рассказали, что стратегия американцев по отношению к Ирану после убийства генерала Касема Сулеймани не потерпит изменений.
Футбол
Полузащитник ЦСКА Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении по итогам 2019 года.
Происшествия
В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
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СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе в Пензе
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Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Бабушка сестер Хачатурян подала в суд на их мать
Бабушка печально известных сестер Хачатурян подала в суд на их мать, затребовав миллион рублей за моральный ущерб, — рассказывает Телеграм-канал Mash.
Футбол
Сборная США отменила сбор в Катаре из-за политической напряженности
Сборная США отказалась от идеи проведения сбора в Катаре из-за политической напряженности на Ближнем Востоке — 2 января при налете ВВС США был убит иранский генерал.
Экономика
Почему Соединённым Штатам прогнозируют экономический спад в 2020 году
Более половины финансовых директоров ведущих компаний мира прогнозируют экономический спад в США в 2020 году.
Политика
Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике
«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого
Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка
47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Футбол
«Ювентус» отказался продавать Демирала в «Лестер»
Как отмечает издание, чемпионы серии А также отказались от 40 миллионов евро, которые предложила за переход защитника дортмундская Боруссия.
Общество
Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Хоккей
СКА потерпел от «Йокерита» свое самое крупное поражение в КХЛ
СКА в пятницу с разгромным счетом уступил «Йокериту» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Спорт
WADA определило размер взноса для России на 2020 год
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
Росстандарт опубликовал список автозаправочных станций с некачественным топливом, факты фальсификации которого были выявлены в 2019 году, следует из сообщения агентства, размещенного на сайте.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Хоккей
Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Армия и оружие
В Минобороны России отреагировали на убийство генерала Сулеймани
СМИ увидели в убийстве Сулеймани признаки третьей мировой войны Как отметили в российском военном ведомстве, генерал Сулеймани был грамотным военачальником, обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием в Ближневосточном регионе.
Космос
Исследователи приоткрыли тайну кратеров на темной стороне Луны
Хоккей
Сборная России вышла в полуфинал МЧМ-2020 и сыграет со Швецией
Молодежная сборная России вышла в полуфинал МЧМ-2020, обыграв команду Швейцарии со счетом 3:1.
Шоу-бизнес
Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Политика
В США обрушился сайт призывной службы
Сайт призывной службы США (Selective Service System, SSS) рухнул из-за распространяющейся «дезинформации», говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".