Экономика

СургутИнформТВСургутИнформТВС 1 января 2020 года размер пенсий увеличится на 6,6 %

С 1 января 2020 года пенсия по старости будет проиндексирована на 6,6%. Средний размер страховой пенсии составит 16 400 рублей. То есть теперь неработающие пенсионеры будут получать примерно на одну тысячу рублей больше: в 2019 году средний размер пенсии был равен 15 400 рублям.
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