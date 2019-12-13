Экономика
ГТРК АмурС 1 января 2020 года у неработающих пенсионеров вырастет пенсия
Плановое повышение составит 6,6%. Из 236 тысяч амурчан, получающих пособие по возрасту, не имеют дополнительный источник дохода 155 тысяч человек. В среднем сейчас они получают 15 тыс. 271 рубль ежемесячно, сообщает областное отделение ПФР. После индексации пенсия вырастет примерно на тысячу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
155 тысяч неработающих пенсионеров Приамурья с января 2020 года будут получать больше
Зейские Огнивчера в 05:36
Пенсионеров проконсультируют, как получить доплату к пенсии за сельский стаж
Вести Алтай10 декабря в 21:30
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:28, Ашберн
Хоккей
Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею в серии буллитов одержала победу над командой Чехии (4:3) во втором матче Кубка Первого канала.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Политика
Песков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»
Судьбоносного прорыва на саммите в "нормандском формате" не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Футбол
Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»
Оба гола в составе победителей забил египтянин Мохамед Салах. «Ливерпуль» одержал свою 16-ю победу в 17 матчах АПЛ сезона-2019/20.
Биатлон
Логинов выиграл серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Технологии
В США прошли испытания беспилотника большой длительности полёта
Беспилотник AFRL ISR В США прошли испытания относительно недорогого беспилотника большой длительности полета.
Политика
В ДНР ответили на предложение распустить Народную милицию республики
Депутат Народного совета ДНР Александр Куренков прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который призвал к роспуску Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, чтобы провести выборы в Донбассе.
Игры
THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic
Культура
Победитель «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой
Участник капитал-шоу "Поле чудес" стал победителем благодаря тому, что отгадал слово с шибкой.
Экономика
Феодосийский актив продан с перспективами экспортного развития
Феодосийский актив продан с перспективами экспортного развития Власти Крыма продали на торгах Феодосийскую нефтебазу за более чем 650 млн руб. Победителем стало учрежденное в феврале этого года АО "Фирма Гунас", которое сразу несколько источников "Ъ" связывают с интересами опального украинского бизнесмена Сергея Курченко.
Общество
Бельгийский карнавал исключили из списка ЮНЕСКО за антисемитизм
ЮНЕСКО исключила из своего списка нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.
Политика
Зеленский ответил шуткой на стих Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1"ответил на шуточную реплику Владимира Путина о газе, произнесенную во время "нормандского саммита".
Общество
Врачей набрали в инфекционную больницу в Новочеркасске
Напомним, работу больницы временно приостановили из-за увольнения врачей.
Футбол
«Интер» отменил пресс-конференцию Конте в знак протеста
Пресс-конференция главного тренера «Интера» Антонио Конте была отменена в тот момент, когда журналисты уже собрались в конференц-зале.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк совершила паломничество в Иерусалим
Как стало известно, «прекрасная няня» паломничала в этих краях в 2015 году, молясь и подавая специальные записки.
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Нью-Джерси» с голом Ничушкина
Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера
Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
Политика
Глава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата
Епифаний, возглавляющий ПЦУ - раскольническую Православную церковь Украины сегодня официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Финансы
Эксперт предрек рост курса доллара до 50 гривен
Уже в следующем году доллар может достичь отметки в 30 или даже 50 гривен.
Общество
Ледокол «Арктика» успешно завершил первый этап ходовых испытаний
Самый мощный в мире российский головной универсальный атомный ледокол "Арктика" успешно завершил первый этап ходовых испытаний, сообщила в субботу пресс-служба "Балтийского завода" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
Экономика
Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая.
Футбол
Что значит приход ВЭБ в ЦСКА. Мнение Зеленова
По оценке РБК, московский клуб оставался должен ВЭБу более 300 миллионов долларов. Теперь задолженность конвертировалась в акции.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Наука
Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов
Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.