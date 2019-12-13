Экономика
ГТРК АмурС 1 января 2020 года у неработающих пенсионеров вырастет пенсия
Плановое повышение составит 6,6%. Из 236 тысяч амурчан, получающих пособие по возрасту, не имеют дополнительный источник дохода 155 тысяч человек. В среднем сейчас они получают 15 тыс. 271 рубль ежемесячно, сообщает областное отделение ПФР. После индексации пенсия вырастет примерно на тысячу.
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155 тысяч неработающих пенсионеров Приамурья с января 2020 года будут получать больше
Зейские Огнивчера в 05:36
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Вести Алтай10 декабря в 21:30
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МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
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Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
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В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна
В Санкт-Петербурге полицейский спас двухлетнюю девочку, которую мать хотела выбросить из окна пятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
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Брекзит завершает начатое Крымом
Победа консерваторов Бориса Джонсона на парламентских выборах в Великобритании закрывает длившуюся три с половиной года интригу с Брекзитом - уже через полтора месяца Великобритания покинет Евросоюз.
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Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.