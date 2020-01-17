Экономика
Ишимская правдаС 1 января увеличились страховые пенсии
Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, исходя из которых складывается страховая пенсия, после индексации составляют 5 686,25 руб. и 93 руб. соответственно.В результате индексации страховая пенсия неработающих пенсионеров выросла, при этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.
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В Карелии проиндексирована средняя страховая пенсия по старости
Московский Комсомолец16 января в 05:29
Пенсионный фонд подсчитал средний размер пенсий в Карелии после повышения
Столица на Онего15 января в 07:09
Более 157 тысяч неработающих амурских пенсионеров в январе получат прибавку к пенсии
Зейские Огни15 января в 03:24
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