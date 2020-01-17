Экономика

Ишимская правдаИшимская правдаС 1 января увеличились страховые пенсии

Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, исходя из которых складывается страховая пенсия, после индексации составляют 5 686,25 руб. и 93 руб. соответственно.В результате индексации страховая пенсия неработающих пенсионеров выросла, при этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Средний размер пенсии по возрасту в Челнах составил 15,2 тыс. рублей

Chelny-biz.ru15 января в 05:13

В Карелии проиндексирована средняя страховая пенсия по старости

Московский Комсомолец16 января в 05:29

Пенсионный фонд подсчитал средний размер пенсий в Карелии после повышения

Столица на Онего15 января в 07:09

Работающим пенсионерам грозит до двух лет тюрьмы

Primpress.ruвчера в 12:30

Средняя пенсия в Карелии превысила 20 тысяч рублей

Петрозаводск говорит15 января в 03:58

Более 157 тысяч неработающих амурских пенсионеров в январе получат прибавку к пенсии

Зейские Огни15 января в 03:24

В России с 1 января увеличились пенсии

МИГ-ТВ15 января в 00:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Общество

Рак диагностировали у Михаила Жванецкого

От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Политика

В США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году

В американском министерстве внутренней безопасности считают, что российская сторона будет вмешиваться в ход президентских выборов в США в этом году.
Газета.Ru вчера в 21:59
Хоккей

Окровавленный Овечкин, получивший клюшкой в лицо, попал на видео

Экспресс газета вчера в 04:35
Политика

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
РИА Новости вчера в 20:43
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском 15 января в 04:23
Религия

У православных россиян наступил крещенский сочельник

В субботу у православных россиян наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.
Интерфакс вчера в 23:41
Общество

Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта

Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
Газета.Ru вчера в 08:12
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Политика

Лавров заявил, что до крушения «Боинга» у границ Ирана летали F-35

Политика Сегодня вчера в 08:24
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта

Четыре человека были убиты во время стрельбы в Грантсвилле, штат Юта (США).
Известия 00:27
Общество

Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале

Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Газета.Ru вчера в 05:22
Общество

Индия приостановила проект Hyperloop

Власти индийского штата Махараштра решили приостановить участие в реализации проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop, сообщил заместитель главного министра штата Аджит Павар.
РИА Новости 00:25
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro вчера в 12:29
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться на Крещение

Рамблер вчера в 04:28
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс вчера в 17:54
Армия и оружие

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крыма, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
РИА Новости вчера в 23:03
Политика

Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главреду "Эха Москвы" Алексею Венедиктову, раскритиковавшему слова Сергея Лаврова о том, что для США международное право — это дело десятое.
РИА Новости вчера в 19:36
Политика

Максим Орешкин может стать помощником Путина по экономике — Bloomberg

Американское агентство Bloomberg утверждает, что министр экономического развития России из второго правительства Дмитрия Медведева Максим Орешкин может стать помощником президента России по вопросам экономики.
REGNUM вчера в 09:40
Общество

Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

РИА Новости вчера в 12:40
Общество

Умер самый маленький человек в мире

Вечерняя Москва вчера в 13:51
Происшествия

В Новосибирске мать задушила девятилетнюю дочь

В Новосибирске будут судить 28-летнюю мать, которая задушила свою девятилетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
News.ru вчера в 06:06
Политика

Ъ: Медведев планировал реформу политической системы

В конце 2019 года Дмитрий Медведев планировал реформу российской политической системы. Об этом стало известно газете "Коммерсант".
РИА Новости 15 января в 20:41
Общество

The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей

Дождь вчера в 09:11
Хоккей

Дубль Кучерова помог «молниям» разгромить «Виннипег»

"Тампа-Бэй" на выезде разгромила "Виннипег" - 7:1. На счету Никиты Кучерова две заброшенные шайбы, голкипер "молний" Андрей Василевский одержал десятую подряд победу.
Российская газета 00:00
Политика

Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Lenta.ru вчера в 16:57
Авто

Jeep привезет в Россию три новых модели в 2020 году

В планах материнского концерна Fiat Chrysler на 2020 год стоит презентация трех моделей: обновленных Wrangler и Compass, а также премьера пикапа Gladiator.
Quto.ru 16 января в 10:58
Шоу-бизнес

Растолстевшая Милла Йовович рассказала о самочувствии накануне родов

44-летняя актриса, ожидающая третьего ребенка, в своем микроблоге рассказала о том, что просто мечтает поскорее родить и вернутся к прежней жизни.
Privet-Rostov.ru вчера в 12:19
Политика

Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила премьер-министра России Михаила Мишустина со вступлением в должность, сообщило правительство ФРГ.
Коммерсантъ вчера в 16:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное