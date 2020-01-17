Экономика
ВестникС 1 января 2020 года увеличились страховые пенсии
Размер фиксированной выплаты страховой пенсии по старости с 1 января 2020 года лицам, проживающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (г. Сургут и Сургутский район), с учётом районного коэффициента 1,5 составит 8529,38 руб. Тем пенсионерам, кто уволится в 2020 году, пенсии тоже увеличат – с учетом всех прошедших за время их работы индексаций.
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В Карелии проиндексирована средняя страховая пенсия по старости
Московский Комсомолец16 января в 05:29
С января 2020 года страховые пенсии псковских пенсионеров увеличились в среднем на 944 рубля
Псковская Лента Новостей16 января в 02:44
В ПФР рассказали, какие ещё повышения пенсий и соцвыплат запланированы на этот год
Великий Новгород.ру16 января в 01:15
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