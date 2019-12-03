Экономика
Аткарский уездЪС 1 января 2020 года вырастут пенсии неработающих пенсионеров
Пенсии неработающих жителей России возрастут на 6,6 процентов с 1 января следующего года, об этом проинформировали в Пенсионном фонде России (ПФР). Подобная прибавка сделает возможным в среднем увеличить ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам на одну тысячу рублей.
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