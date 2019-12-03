Экономика

Аткарский уездЪАткарский уездЪС 1 января 2020 года вырастут пенсии неработающих пенсионеров

Пенсии неработающих жителей России возрастут на 6,6 процентов с 1 января следующего года, об этом проинформировали в Пенсионном фонде России (ПФР). Подобная прибавка сделает возможным в среднем увеличить ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам на одну тысячу рублей.
Читать в источнике
Комментировать902

Подробнее о событии

До пресловутой тысячи не дотянули: Росстат цифрами подтвердил опасения в обмане пенсионеров

Царьградвчера в 02:18

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

РИА Новости04 декабря в 08:30

ПФР: пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6%

Аргументы и Факты04 декабря в 13:44

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Известия04 декабря в 20:00

Выделят миллиарды. Работающим пенсионерам готовят крупные доплаты

Primpress.ru04 декабря в 04:15

Будет повышение

Российская газета03 декабря в 10:19

Страховые пенсии тамбовчан увеличатся с января 2020 года

Онлайн Тамбов.ру03 декабря в 09:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Гаджеты

Realme представил для России флагманский смартфон X2 Pro

UfaTime.ru вчера в 12:57
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
Шоу-бизнес

Познер оставит обвинения Певцова без ответа

Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру.
News.ru вчера в 18:05
Общество

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
РБК вчера в 22:32
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru вчера в 04:48
Спорт

Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения

Газета.Ru 04 декабря в 14:18
Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Актуальные Новости вчера в 10:05
Политика

Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
РИА Новости вчера в 21:35
Общество

Удар по патриотизму: Дудь прокомментировал дело Жукова

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь накануне оглашения Кунцевским судом города Москвы приговора в отношении Егора Жукова, прокомментировал дело студента Высшей школы экономики, обвиняемого властями в экстремизме.
Московский Комсомолец вчера в 18:38
Здоровье

Названы опасные для мозга неожиданные продукты

Ученые-медики определили и назвали какие именно продукты разным образом способны влиять на работу головного мозга и всего организма в целом.
Ugpressa.ru 04 декабря в 07:36
Происшествия

Три человека погибли в аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

В результате погибли три человека, сообщили РБК в региональном управлении ГИБДД. По данным ведомства, еще два человека пострадали.
РБК 01:28
Политика

Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:54
Общество

Госдума добавила к алиментам выплаты на жилье для ребенка

Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительных выплатах, которые будут выплачиваться ребенку одним из разведенных родителей помимо алиментов, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт вчера в 08:14
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 08:40
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС вчера в 13:56
Общество

Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой.
Lenta.ru вчера в 23:45
Музыка

Названы самые популярные видео на YouTube в России

Life.ru вчера в 16:08
Происшествия

Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

Вести.Ru вчера в 13:48
Политика

Трамп пообещал разобраться с проблемой невыдачи виз делегации РФ в ООН

Президент США Дональд Трамп считает отказ в выдаче виз российской делегации в ООН искусственной проблемой и пообещал разобраться.
Российская газета вчера в 22:05
Происшествия

ДТП на «Южном мосту» в Твери стало причиной серьезной пробки

Утром 6 декабря жители микрорайона Южный столкнулись с большими проблемами – столкнувшиеся на мосту автомобили практически парализовали движение как в сторону центра города, так и в обратную, а также на Южном кольце.
Афанасий-бизнес 01:09
Общество

Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей

REGNUM вчера в 13:35
Общество

Определена стоимость новогоднего стола в разных регионах России

Аналитики IT-компании «Эвотор» провели исследование и определили, в каких регионах России наиболее высокая и низкая стоимость новогоднего стола, передает РИА Новости.
Слово и Дело вчера в 22:10
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Политика

Кремль предложил не ждать прорыва на «нормандском» саммите

Прорыва по саммиту в «нормандском формате», который состоится 9 декабря в Париже, главной темой которого станет урегулирование конфликта в Донбассе, ожидать не стоит.
РБК вчера в 13:38
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Газета.Ru вчера в 08:10
Футбол

«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура

RT на русском 01:34
Энергетика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Экс-жена рыжего «Иванушки» выходит замуж за баскетболиста

Баскетболист Андрей Зубков опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с Марией Григорьевой-Апполоновой, которая протягивает в камеру палец с кольцом.
Телепрограмма вчера в 15:49
Политика

Зеленский встретился с «онижедетьми» Майдана и пообещал не предавать Украину

Владимир Зеленский встретился с «онижедетьми» Евромайдана — бывшими студентами, которых избили на в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.
Rusvesna.su 00:47
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное