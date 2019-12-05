Экономика
Om1.ruС 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей
На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей. С 1 января 2020 года эта сумма увеличится на 850 рублей. Однако с учетом применения районного коэффициента прибавка может вырасти до 2 550 рублей.
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с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.Российская газета05 декабря в 05:53
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Законопроект об увеличении МРОТ до 12 тыс. руб. с 2020 г. прошел в Госдуме второе чтение
Агентство Москва05 декабря в 05:26
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении МРОТ
Парламентская газета05 декабря в 05:43
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