Экономика

Om1.ruOm1.ruС 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей

На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей. С 1 января 2020 года эта сумма увеличится на 850 рублей. Однако с учетом применения районного коэффициента прибавка может вырасти до 2 550 рублей.
Читать в источнике
Комментировать106
с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета05 декабря в 05:53

Подробнее о событии

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?

Аргументы и Фактывчера в 06:35

Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Телеканал 360°05 декабря в 07:09

Законопроект об увеличении МРОТ до 12 тыс. руб. с 2020 г. прошел в Госдуме второе чтение

Агентство Москва05 декабря в 05:26

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении МРОТ

Парламентская газета05 декабря в 05:43

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

ТАСС05 декабря в 05:29

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

Российская газета05 декабря в 05:53

Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России

URA.Ru04 декабря в 17:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
Общество

Эксперты: смертность от отравлений алкоголем в России выросла на 11,9%

Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек.
ТАСС 00:04
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

РИА Новости 01:24
Шоу-бизнес

Особняк Анастасии Волочковой за 2,5 млрд пытаются продать мошенники

На сайтах недвижимости появилось объявление о продаже роскошного особняка Анастасии Волочковой.
Собеседник вчера в 04:02
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

РБК 01:52
Музыка

Полину Гагарину оскорбили действия участника шоу «Голос»

На телешоу "Голос" исполнитель из команды Сергея Шнурова Арсений Курчанин во время своего выступления насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Газета.Ru 04:31
Транспорт

На серой ветке столичного метро прервано движение

Сбой в движении поездов произошел около 11:30 субботы на серой линии метро, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
Интерфакс 03:40
Политика

Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости вчера в 15:12
Общество

Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
News.ru вчера в 23:58
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Турецкие военные производили так называемый облет штатных и приданных радиолокационных средств зенитной ракетной системы С-400 - радиолокационного комплекса 91Н6E в составе командного пункта системы, многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е и всевысотного обнаружителя 96Л6Е, который был развернут на вышке высотой 24 метра.
Газета.Ru 05 декабря в 08:10
Авто

Бренд Genesis назвал сроки выхода на рынок первых своих кроссоверов

Компания Genesis в течение двух ближайших лет представит кроссоверы GV70 и GV80.
Goroday.ru вчера в 12:24
Футбол

Клопп сообщил, что «Ливерпуль» может подписать нападающего в январе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб может рассмотреть усиление позиции центрального нападающего в случае ухода 19-летнего Риана Брустера на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Чемпионат 03:30
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия вчера в 12:42
Политика

Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией

Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
Lenta.ru вчера в 19:11
Политика

Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками

4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Известия 00:05
Энергетика

ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти

Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
Ведомости 04 декабря в 13:50
Политика

Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву

Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года.
Lenta.ru вчера в 19:43
Армия и оружие

Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике

В ближайшей перспективе возможно наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе, что приведет к росту конфликтного потенциала, заявил командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:47
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
StarHit.ru вчера в 10:00
Наука

Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам

Profibeer.ru вчера в 07:11
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
ТАСС вчера в 21:28
Футбол

Руководитель фан-сектора «Спартака» обвинил Дзюбу в лицемерии

Руководитель фан-сектора московского "Спартака" Валерий Бевз (Валера Амиго) обвинил 31-летнего форварда петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу в лицемерии.
Газета.Ru 03:11
Игры

У эксклюзивов Playstation 5 не будет версий для PS4 и PS4 Pro. Microsoft поступит с Xbox иначе (Шрайер)

В подкасте Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что эксклюзивы PlayStation 5 нельзя будет запустить на консолях прошлого поколения.
Cyber.sports.ru 02:28
Общество

Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Известия вчера в 09:39
Кино

Том Холланд рассказал, как пьяный спас Человека-Паука

Popcake вчера в 03:04
Авто

Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник

Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
32CARS.ru вчера в 17:16
Общество

Rzeczpospolita (Польша): каждый второй украинец в Польше уже сидит на чемоданах (Rzeczpospolita)

Второе место занимает Чехия, куда хотели бы уехать 34% опрошенных, а третье — Голландия (23%).
ИноСМИ 02:02
Культура

Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

iReactor вчера в 02:59
Происшествия

Полиция возбудила дело после драки со стрельбой в московском кафе

Полиция возбудила уголовное дело после драки со стрельбой в кафе на Таганской улице в Москве.
РБК 02:23
Здоровье

Названы продукты, разрушающие кишечник

Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.
Вести.Ru 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное