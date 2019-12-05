с чего всё началось

На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей. С 1 января 2020 года эта сумма увеличится на 850 рублей. Однако с учетом применения районного коэффициента прибавка может вырасти до 2 550 рублей.

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей

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Армия и оружие В Турции испытали российские С-400 Турецкие военные производили так называемый облет штатных и приданных радиолокационных средств зенитной ракетной системы С-400 - радиолокационного комплекса 91Н6E в составе командного пункта системы, многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е и всевысотного обнаружителя 96Л6Е, который был развернут на вышке высотой 24 метра.

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Политика Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками 4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.

Энергетика ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.

Политика Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года.

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Шоу-бизнес Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.