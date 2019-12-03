Экономика
РИА НовостиПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР. В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Читать в источнике
Оценить630
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:59, Ашберн
Финансы
Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне
Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
Общество
Студент ВШЭ Жуков назвал свой приговор несправедливым
Экономика
В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
Политика
Порошенко не согласен с документами насчет Донбасса, которые сам же подписал - Зеленский
Ранее Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук призвали украинских граждан выйти на Майдан накануне «нормандского саммита», чтобы призвать Зеленского не допустить возвращения Донбасса в ущерб суверенитета страны и не переступать за «красные линии».
Футбол
Матерацци пошутил над Ибрагимовичем, вспоминая победу в Лиге чемпионов
Футбол
Президент УЕФА раскритиковал предложение Переса создать Суперлигу
Глава УЕФА Александер Чеферин раскритиковал идею президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу, в которой будут выступать только лучше клубы из топ-5 чемпионатов.Я читал об этом безумном плане.
Происшествия
Чиновника мэрии Воронежа заподозрили в махинациях с контрактами
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Здание постепенно разбирают от завалов и обнаруживают отдельные очаги тления. Пожар в одесском колледже произошел днем 4 декабря.
Авто
Mercedes опубликовал очередные снимки нового GLA
Mercedes еще не сказал ни слова об объеме грузового пространства, но мы ожидаем увеличения на 17,2 кубических футов, которые вы получите в исходящем GLA с поднятыми сиденьями и на 43,6 куб. футов, когда задняя скамья сложена.
Общество
Правительство Украины отменило минимальную зарплату для учителей
Правительство Украины отменило действие постановления предыдущего состава Кабмина об уровне самой низкой зарплаты учителя в размере трех прожиточных минимумов.
Космос
НАСА отправит к Луне женские манекены
Технологии
Квантовое превосходство: что это значит
Не столь давно всеми известной компанией Google было сделано неоднозначное объявление, вызвавшее бурю различных эмоций: им удалось достигнуть квантового превосходства.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи советуют Лайме Вайкуле не выступать в России
Футбол
Сычев покинул «Пюник», не сыграв ни одного матча за клуб
Напомним, что 36-летний форвард перешел в «Пюник» в августе 2019 года, однако не провел за команду ни одного матча.
Общество
Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
Гаджеты
«Умный» 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое
«Умный» 75-дюймовый телевизор китайской марки Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое спустя год после официального запуска линейки.
Космос
В экзопланетной системе впервые нашли пояс астероидов
Результаты нового исследования, по словам ученых, могут рассказать нам больше о нашей собственной Солнечной системе.
Политика
В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Экономика
ЦБ выявил манипуляции на валютном рынке от имени ВЭБ
С апреля по июнь 2018 года Николай Бычков, который был уполномочен совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию Внешэкономбанка, совершил более 50 серий сделок на анонимных торгах с компанией-нерезидентом Fengda Trading Ltd. Все сделки велись по предварительному соглашению и по одинаковой схеме, говорится в сообщении ЦБ.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток
Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.
Политика
Меркель встретится с Путиным в Париже
Канцлер Германии Ангела Меркель встретится на полях саммита нормандского формата в Париже с президентом России Владимиром Путиным.
Политика
Порошенко предложил построить стену на границе с Россией
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».