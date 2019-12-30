Экономика
Российская газетаС 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей
В новом году индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона россиян, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). Выплаты тем пенсионерам, которые в течение года завершат работу, как отмечается, также будут увеличены (на все пропущенные индексации).
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Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Политика
Владимир Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в поздравления Владимира Путина с Новым годом вошли не все лидеры.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Спорт
Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Авто
Компания BMW откажется от супердизеля
Компания BMW решила отказаться от флагманского дизельного двигателя B57D30S0 объёмом три литра и мощностью 400 л.с. (760 Нм крутящего момента).
Происшествия
Пациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании
Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании.
Политика
Россия и Украина подписали новый контракт на транзит газа
Новый контракт предполагает бронирование мощностей для транзита 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021—2024 годах.
Общество
Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк
В 1975 году Близнюк стал главным конструктором бомбардировщика Ту-160 и руководителем команды, занимавшейся его разработкой.
Общество
На дачу Медведева завезли тонны снега
Политика
Торговую сделку США и Китая подпишут в январе 2020 года
Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро рассказал, что подписание соглашения по первому этапу торговой сделки между Китаем и США состоится в начале января 2020 года.
Политика
Послы России и США обсудили развитие отношений между странами
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и новый посол США в России Джон Салливан обсудили будущее отношений между государствами, сообщает ТАСС.
Общество
«Яндекс» подал в суд на компанию «Афиша»
Иск против организации «Компания Афиша» подал «Яндекс» в суд по интеллектуальным правам. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
Хоккей
Сборная Канады обыграла команду Германии в матче МЧМ по хоккею
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Общество
ВЦИОМ: 51% россиян уверены в завтрашнем дне
Среди россиян, которым исполнилось 18 лет, каждый второй (51%) уверен в завтрашнем дне, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Общество
Президент Путин подписал закон о возврате части страховки заемщику
Новые правила прямо запрещают банкам навязывать клиентам при оформлении потребительского кредита дополнительные платные услуги без предварительного согласования их стоимости и условий отказа.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира-2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры.
Технологии
В Microsoft сообщили, какие новшества будут в обновленной системе Windows 10
Среди новшеств следует выделить возможность просмотреть тип диска и знать настоящую температуру видеокарты, об этом сообщает anti-malware.ru.
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали запоздалыми на год
США опоздали на год с введением санкций против газопровода «Северный поток-2» и уже не смогут помешать его строительству, считает американское издание Forbes.
Гаджеты
В Россию пришел смартфон с NFC и огромным экраном за 7990 рублей
На российском рынке стартовали продажи смартфона Digma Citi 653, главной особенностью которого стало наличие модуля NFC и большой 6,53-дюймовый экран.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
Футбол
«Астон Вилла» хочет арендовать Дринкуотера
Бирмингемский клуб хочет арендовать 29-летнего хавбека до конца текущего сезона.В Дринкуотере «Астон Вилла» видит замену полузащитнику Джону МакГинну, который выбыл из строя на три месяца из-за перелома лодыжки.
Происшествия
Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске
Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Кино
Кировчане одними из первых увидели новый фильм Федора Бондарчука
Первые зрители оказались довольны увиденным и отметили принципиально новый уровень спецэффектов в картине.
Кино
Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала «Мандалорец»
Продюсер и автор сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал о сроках выхода второго сезона, сообщает Газета.ru.
Религия
В РПЦ прокомментировали изменение правил крещения детей
Заместитель главы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько) прокомментировал решение Синода разрешить крещение верующих с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.