В новом году индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона россиян, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). Выплаты тем пенсионерам, которые в течение года завершат работу, как отмечается, также будут увеличены (на все пропущенные индексации).

С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

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