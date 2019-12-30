Экономика

Российская газетаРоссийская газетаС 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

В новом году индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона россиян, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). Выплаты тем пенсионерам, которые в течение года завершат работу, как отмечается, также будут увеличены (на все пропущенные индексации).
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С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

Российская газета11:44

Неработающим пенсионерам увеличат пенсию на 6,6% с 1 января

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Индексация пенсий затронет 32 млн неработающих пенсионеров в 2020 году

Газета.Ru10:13

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

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ПФР рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Московский Комсомолец08:49

В ПФР объяснили, сколько россиян получат повышенную пенсию

URA.Ru11:26

В ПФР рассказали об индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2020 году

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