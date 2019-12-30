В новом году индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона россиян, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). Выплаты тем пенсионерам, которые в течение года завершат работу, как отмечается, также будут увеличены (на все пропущенные индексации).

С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

Политика Россия и Украина подписали контракт на транзит газа Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Культура Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".

Происшествия Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.

Шоу-бизнес 51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».

Транспорт В Госдуме предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой» Милонов предложил главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову наказывать водителей, злоупотребляющих аварийным сигналом, а также промоутеров и велосипедистов, способствующих образованию пробок на дорогах.

Наука Прояснен механизм адаптации растений к колебаниям концентрации нитратов Международная группа ученых, в составе которых был и исследователь из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, смогла выяснить адаптационные механизмы, связанные с действием белка-транскриптора нитрата плазматической мембраны NRT1.1, влияющие на восприятие растением нитратов.

Политика В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.

Происшествия В Югре столкнулись вахтовый автобус и грузовик Автобус с вахтовиками и грузовик столкнулись в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадали 11 человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.