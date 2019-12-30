Экономика
RT на русскомИндексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить205
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:52, Ашберн
Хоккей
Сборная Канады обыграла команду Германии в матче МЧМ по хоккею
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым.
Политика
Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 29 декабря обсудили усилия по поддержанию режима контроля над вооружениями.
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря.
Политика
Глава МИД Словакии отметил ключевую роль РФ в безопасности Европы
Министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что Россия является одним из ключевых государств ОБСЕ, передает ТАСС.
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Происшествия
Шесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы
Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы.
Происшествия
Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске
Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Кино
Кировчане одними из первых увидели новый фильм Федора Бондарчука
Первые зрители оказались довольны увиденным и отметили принципиально новый уровень спецэффектов в картине.
Политика
Границу с Крымом пытались пересечь два украинца
На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
«Витесс» объявил о назначении нового главного тренера
Стюринг некоторое время исполнял обязанности помощника главного тренера, а в конце сезона 2017/2018 выступал в роли временно исполняющего обязанности главного тренера.
Происшествия
СК завел дело после смертельной перестрелки в Ингушетии
В Ингушетии возбуждено уголовное дело после перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб и несколько пострадали.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.
Футбол
Эмери назвал единственного игрока «Арсенала», который не пришел на его прощальную встречу
Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери назвал одного игрока, который не пришел попрощаться с ним после его увольнения.
Шоу-бизнес
Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера
В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Гаджеты
В Digital Foundry обсудили утечку характеристик PlayStation 5 и Xbox Series X
Приблизительно полгода назад появился слух с характеристиками PlayStation 5 и Xbox Series X, а теперь независимый источник Digital Foundry подтвердил правдоподобность сведений.
Общество
В ЛНР обнаружили следы пыток у выданных Киевом пленных
Медики Луганской народной республики констатировали последствия сильнейшего физического и психологического давления на пленных, выданных днем ранее Киевом.
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали запоздалыми на год
США опоздали на год с введением санкций против газопровода «Северный поток-2» и уже не смогут помешать его строительству, считает американское издание Forbes.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Авто
Kia Seltos успешно прошел краш-тест ANCAP
Политика
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Россия и Китай должны не проводить морские учения с Ираном, а вводить санкции против Тегерана, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
Экономика
С 2020 года в Тверской области снизится плата за подключение к газу
С 2020 года в Тверской области прочти в два раза снизится размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения.
Технологии
В России приложение Mir Pay появится на смартфонах
Вполне вероятно, что на смартфонах, продаваемых на российских рынках, в обязательном порядке будет предустановлено приложение, работающего с картами системы "Мир".
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира-2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры.
Наука
Прояснен механизм адаптации растений к колебаниям концентрации нитратов
Международная группа ученых, в составе которых был и исследователь из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, смогла выяснить адаптационные механизмы, связанные с действием белка-транскриптора нитрата плазматической мембраны NRT1.1, влияющие на восприятие растением нитратов.
Общество
В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе
В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.