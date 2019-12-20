Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛС 1 января подорожают водка и коньяк

Минимальная стоимость крепкого спиртного увеличится С 1 января 2020 года в России поднимутся цены на крепкую алкогольную продукцию, следует из документа, опубликованного Минфином на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать817
с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало
 на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
РБК20 декабря в 13:39

Подробнее о событии

Эксперт: Из-за того, что с Нового года коньяк и водка подорожают, население не станет меньше пить или переходить на суррогаты

Комсомольская правда08:47

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

RT на русском20 декабря в 13:04

Минимальные розничные цены на коньяк и водку вырастут с 1 января

Интерфакс20 декабря в 13:16

В России с 1 января подорожает водка

ТАСС20 декабря в 13:11

Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк

РБК20 декабря в 13:39

С 1 января в России вырастут цены на водку и коньяк

Газета.Ru20 декабря в 12:46

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

РИА Новости20 декабря в 12:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
Технологии

Компания Rolls-Royce показала полностью электрический самолет

iXBT.com 11:38
Армия и оружие

Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах

"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
РИА Новости 13:08
Происшествия

В Ленинградской области в результате ДТП опрокинулся автомобиль

РБК 13:10
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК вчера в 11:24
Политика

На выборах мэра Абакана уверенно побеждает Алексей Лёмин

Хакасия-Информ 10:52
Гаджеты

Смартфоны Samsung и Apple признали очень опасными для здоровья

После исследования юридическая фирма FeganScott решила на производителей подать в суд за угрозу здоровья потребителей.
Astera 11:59
Происшествия

Вдова рассказала о гибели сотрудника ФСБ на Лубянке

Вдова сотрудника ФСБ Вильдана Мухтарова, убитого террористом на Лубянке, осталась одна с тремя детьми на руках.
Рамблер 08:23
Политика

Посол США: ЕС благодарит нас за санкции против «Северного потока-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл заявил, что США приняли санкции против строительства трубопровода "Северный поток-2", основываясь на интересах Евросоюза, по его словам, многие страны уже поблагодарили их за такой шаг.
Радио Sputnik 02:09
Культура

Директор Ротару сообщил о ее участии в новогодних «Огоньках» в России

Народная артистка СССР София Ротару приняла участие в новогодних «Огоньках» для «Первого канала» и «России 1». Об этом РБК сообщил концертный директор Ротару Сергей Лавров.
РБК 11:04
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко похвалил грудь и попку Рудковской

Евгений Плющенко похвалил грудь и попку Рудковской По мнению фигуриста, его возлюбленной не нужна пластическая операция.
Экспресс газета 06:15
Хоккей

Воробьев: 2 периода можно занести в актив, но очков это не добавит

РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес

Кети Топурия оголила живот после слухов о беременности

Кети Топурия попыталась остановить распространение слухов о том, что носит под сердцем малыша.
7Дней.ру вчера в 12:00
Общество

Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год

Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.
Вести.Ru 09:23
Происшествия

Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами

Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.
Взгляд.ру 12:47
Происшествия

Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Газета.Ru 08:31
Футбол

Калиниченко — о ДНР и ЛНР: «Людей, не самых умных, нагло и цинично обманули. Добавить нечего»

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о конфликте на Востоке Украины, где с 2014 года идут боевые действия.
Sport24.ru 06:47
Шоу-бизнес

Снимки Дмитрия Диброва в Инстаграме и в жизни разительно отличаются

Kleo.ru 04:48
Общество

Рэпер перекрыл движение в центре Москвы ради клипа

Певец-стритрейсер Григорий Зироян, который известен своими выходками на дороге, перекрыл движение на Новом Арбате в Москве ради съемок клипа.
Газета.Ru 13:12
Шоу-бизнес

Марьяна Ро объявила о беременности

Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
Super.ru 05:04
Общество

Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за 2,3 млн рублей

Уже проданы любимые серьги певицы, которые она называла "Мои серьги", за 2,3 млн руб.
Газета.Ru 07:18
Спорт

Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице

На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Нева Спорт 04:56
Происшествия

Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Lenta.ru 08:14
Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Газета.Ru 11:03
Общество

Умер французский модельер Эмануэль Унгаро

Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро скончался в возрасте 86 лет в Париже, сообщает портал France Info.
РИА Новости 11:28
Шоу-бизнес

Тарзан показал подписчикам мужскую силу с помощью Бледанс

Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, поделился с подписчиками, что приседаниям со штангой предпочитает «присед с девушками» и продемонстрировал мужскую силу с артисткой Эвелиной Бледанс на плечах.
ФАН 10:23
Шоу-бизнес

Дана Борисова ответила дочери тестом мочи на наркотики

Телеведущая Дана Борисова сдала тест на наркотики.
Московский Комсомолец вчера в 10:09
Происшествия

Пьяный житель Югры до смерти избил маленькую дочь

Пьяный отчим избил трехлетнюю падчерицу в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Газета.Ru 12:55
Общество

У главы отдела внешних связей РПЦ нашли пентхаус в Испании

На испанском курорте Аликанте в доме 25 по улице Repetidor города Альтея, в ЖК Mare Nostrum II, журналисты нашли двухэтажный пентхаус главы отдела внешних связей РПЦ митрополита Илариона (Григория Алфеева).
Компания 09:23
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное