с чего всё началось

Минимальная стоимость крепкого спиртного увеличится С 1 января 2020 года в России поднимутся цены на крепкую алкогольную продукцию, следует из документа, опубликованного Минфином на официальном портале правовой информации.

С 1 января подорожают водка и коньяк

Политика Посол США: ЕС благодарит нас за санкции против «Северного потока-2» Американский посол в Берлине Ричард Гренелл заявил, что США приняли санкции против строительства трубопровода "Северный поток-2", основываясь на интересах Евросоюза, по его словам, многие страны уже поблагодарили их за такой шаг.

Происшествия Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.

Шоу-бизнес Марьяна Ро объявила о беременности Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.

Космос Появилось видео посадки корабля Starliner NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.

Общество Умер французский модельер Эмануэль Унгаро Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро скончался в возрасте 86 лет в Париже, сообщает портал France Info.

Шоу-бизнес Тарзан показал подписчикам мужскую силу с помощью Бледанс Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, поделился с подписчиками, что приседаниям со штангой предпочитает «присед с девушками» и продемонстрировал мужскую силу с артисткой Эвелиной Бледанс на плечах.