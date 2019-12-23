с чего всё началось

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России. Это произойдет с 1 января 2020 года, следует из приказа Минфина. Минимальная розничная цена на водку увеличится на 7%, до 230 руб. за пол-литровую бутылку.

В России подорожает водка и коньяк

Политика В МИД Украины заявили о согласовании части списков для обмена пленными Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что часть списков для обмена удерживаемыми лицами в Донбассе уже согласована, однако их необходимо доработать для того, чтобы забрать всех пленных.

Экономика Составлен рейтинг закредитованности регионов России На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.

Экономика Глава Колымы снизил тарифы на электроэнергию В ходе пресс-конференция губернатор Сергей Носов объявил о снижении в 2020 году тарифа на электроэнергию для населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие Латвийский парламентарий оценил вероятность конфликта между РФ и НАТО Интенсивные военные учения НАТО в Польше и странах Балтии говорят о том, что Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту, заявил Генштаба ВС России Валерий Герасимов 18 декабря на брифинге для иностранных военных атташе.

Происшествия В Петербурге бетоновоз упал в Неву По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.

Политика Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа Потребовав ввести санкции против прямых поставок газа из России на Украину, бывший украинский лидер Петр Порошенко "опоздал на газовый поезд".

Здоровье Физиологи порекомендовали безвредную дозу алкоголя на Новый год Полностью безопасной дозы алкоголя не существует, но в новогоднюю ночь можно рискнуть и выпить бокал шампанского, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.

Финансы Предновогодняя распродажа: Китай отказывается кредитовать США В последние годы ведущим иностранным кредитором США был Китай, однако после начала торговой войны с Вашингтоном Пекин последовательно сокращает портфель американских гособлигаций.

Общество Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.

Политика Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.

Политика Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2» Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

Шоу-бизнес Галкин занялся собой перед свадьбой с Барановской Уже довольно давно отгремели скандалы и слухи по поводу тайного романа Максима Галкина и Юлии Барановской.

Общество Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.

Политика На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле «На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.

Шоу-бизнес Регина Дубовицкая прокомментировала новый брак Евгения Петросяна Максим Галкин поинтересовался у Дубовицкой о ее отношении к неравным бракам, на что та ответила, что знает женщин, решившихся на такое.