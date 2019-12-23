Экономика
Накануне.RuВ России подорожает водка и коньяк
Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России. Это произойдет с 1 января 2020 года, следует из приказа Минфина. Минимальная розничная цена на водку увеличится на 7%, до 230 руб. за пол-литровую бутылку.
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с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.РБК20 декабря в 13:39
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Эксперт: Из-за того, что с Нового года коньяк и водка подорожают, население не станет меньше пить или переходить на суррогаты
Комсомольская правдавчера в 08:47
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