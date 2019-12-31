МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

с чего всё началось

С первого января нового года в Российской Федерации вступает в действие финальный этап ограничения максимального долга по потребительским кредитам. Предельный размер процентов по ссудам, которые выдаются на срок до одного года, не должен превышать объем долга более чем в полтора раза.

С 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам

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