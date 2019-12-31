Экономика

ТРК ИстокиТРК ИстокиС 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам

С 1 января предельный долг по потребительским кредитам и займам будет ограничен, сообщает РИА «Новости». Максимальный размер процентов по ссудам на срок до года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза. Причем ограничение коснется неустоек, таких как штрафы и пени.
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с чего всё началось

В России ограничат максимальный размер кредитного долга

При этом портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку "предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет", подчеркнула Стратьева.
РИА Новости31.12.19 в 01:41

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В России ограничили максимальный размер долга по кредитам

Известия01 января в 00:25

В России ограничат максимальный размер долга с 1 января

РБК31.12.19 в 01:45

Ограничение максимальной суммы долга по кредитам ударит по микрофинансовым организациям

Народные новости31.12.19 в 08:03

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РИА Новости31.12.19 в 04:06

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RT на русском31.12.19 в 03:36

Вступил в силу закон об ограничении процентов по кредитам и пеням

REGNUM31.12.19 в 17:00

Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга

ПРАЙМ30.12.19 в 16:20
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Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
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Суть событий 02:40
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В Минобороны России прокомментировали гибель генерала Сулеймани

В Минобороны России, комментируя гибель иранского генерала КСИР Касема Сулеймани в результате операции США в Ираке, заявили, что недальновидные шаги американской стороны способны привести к резкой эскалации обстановки в регионе.
RT на русском 07:56
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Акции Apple достигли рекордной цены $300

Стоимость акций американской компании Apple по итогам биржевых торгов в четверг, 2 января, превысила $300 за штуку, установив новый рекорд.
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В Кузбассе завели дело после публикации видео с избиением заключенных

СК после публикации с избиением заключенных в Кузбассе возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками колонии, сообщает пресс-служба ведомства по Кемеровской области.
РИА Новости 07:19
Происшествия

Прокуратура завершила расследование дела о драке Ляшко и Геруса

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Итоги-2019. Ученые назвали главные научные события года

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Голландия официально прекратила существование

С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
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Вести.Ru 09:35
Политика

Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
РИА Новости вчера в 16:36
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Политика

Путин и Макрон поддержали усилия по разрешению кризиса в Ливии

Путин и Макрон поддержали усилия по разрешению кризиса в Ливии, в том числе при посредничестве ООН и ФРГ - Кремль.
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Происшествия

Воспитательница толкнула ребенка на пол во время репетиции утренника

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Российские пранкеры разыграли конгрессвумен США

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Жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек

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Болтон поздравил всех причастных к убийству генерала Сулеймани

Джон Болтон, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, поздравил всех, кто организовал ликвидацию генерала иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.
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Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
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Sport.ru вчера в 16:30
Общество

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Lenta.ru 09:17
Энергетика

Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%

Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
РИА Новости 06:15
Общество

Медведев присудил премии в области СМИ за 2019 год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области средств массовой информации.
РИА Новости 05:10
Политика

Украина готовится к запуску телевещания в Донбассе

Украинское государственное телевидение с 15 февраля начнёт вещание на неподконтрольные властям территории Донбасса — самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.
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«Челси» вернется к варианту с подписанием Чалова

Лондонский «Челси» после неудачной попытки подписать форварда «Лиона» Муссу Дембеле может вернуться к варианту с подписанием нападающего ЦСКА Федора Чалова.
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После операции США по ликвидации главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
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СМИ: ЦСКА интересуется игроком загребского «Динамо» Майером

Московский ЦСКА проявляет интерес к футболисту загребского "Динамо" Ловро Майеру, сообщает tportal.hr.
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Lenta.ru вчера в 04:31
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Трамп высказался об Иране после убийства генерала Сулеймани

Президент США Дональд Трамп неожиданно высказался об Иране, заявив, что эта страна ни разу не побеждала в войне.
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