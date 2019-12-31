Экономика
ТРК ИстокиС 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам
С 1 января предельный долг по потребительским кредитам и займам будет ограничен, сообщает РИА «Новости». Максимальный размер процентов по ссудам на срок до года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза. Причем ограничение коснется неустоек, таких как штрафы и пени.
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с чего всё началось
При этом портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку "предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет", подчеркнула Стратьева.РИА Новости31.12.19 в 01:41
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Ограничение максимальной суммы долга по кредитам ударит по микрофинансовым организациям
Народные новости31.12.19 в 08:03
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Экономика
Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые соглашения.
Армия и оружие
В Минобороны России прокомментировали гибель генерала Сулеймани
В Минобороны России, комментируя гибель иранского генерала КСИР Касема Сулеймани в результате операции США в Ираке, заявили, что недальновидные шаги американской стороны способны привести к резкой эскалации обстановки в регионе.
Общество
Акции Apple достигли рекордной цены $300
Стоимость акций американской компании Apple по итогам биржевых торгов в четверг, 2 января, превысила $300 за штуку, установив новый рекорд.
Происшествия
В Кузбассе завели дело после публикации видео с избиением заключенных
СК после публикации с избиением заключенных в Кузбассе возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками колонии, сообщает пресс-служба ведомства по Кемеровской области.
Происшествия
Прокуратура завершила расследование дела о драке Ляшко и Геруса
Бориспольская прокуратура завершила досудебное расследование по делу о драке лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.
Наука
Итоги-2019. Ученые назвали главные научные события года
Общество
Голландия официально прекратила существование
С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Политика
Кравчук поведал Савченко о трех маленьких Украинах
"Нацией без ДНК" назвал бывший президент Украины Леонид Кравчук своих соотечественников. Заявление прозвучало в эфире телеканала ZIK.
Политика
Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Политика
Путин и Макрон поддержали усилия по разрешению кризиса в Ливии
Путин и Макрон поддержали усилия по разрешению кризиса в Ливии, в том числе при посредничестве ООН и ФРГ - Кремль.
Происшествия
Воспитательница толкнула ребенка на пол во время репетиции утренника
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова ждет ребенка
Напомним, в начале осени Мария Банкова официально развелась с солистом группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Апполоновым.
Политика
Российские пранкеры разыграли конгрессвумен США
Происшествия
Жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек
Жертвами крушения военного самолета "Антонов" на западе Судана стали 15 человек, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
Политика
Болтон поздравил всех причастных к убийству генерала Сулеймани
Джон Болтон, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, поздравил всех, кто организовал ликвидацию генерала иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Футбол
Хавбек «Аталанты» Кулусевски перешёл в «Ювентус»
Ранее 19-летний шведский хавбек выступал за "Аталанту". За Кулусевски туринцы заплатили 35 млн евро.
Общество
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%
Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
Общество
Медведев присудил премии в области СМИ за 2019 год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области средств массовой информации.
Политика
Украина готовится к запуску телевещания в Донбассе
Украинское государственное телевидение с 15 февраля начнёт вещание на неподконтрольные властям территории Донбасса — самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.
Футбол
«Челси» вернется к варианту с подписанием Чалова
Лондонский «Челси» после неудачной попытки подписать форварда «Лиона» Муссу Дембеле может вернуться к варианту с подписанием нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева вышла в свет после операции на грудь
48-летняя Кудрявцева недавно перенесла операцию по удалению лопнувших грудных имплантов.
Политика
В МИД назвали убийство Сулеймани «новой реальностью»
После операции США по ликвидации главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Футбол
СМИ: ЦСКА интересуется игроком загребского «Динамо» Майером
Московский ЦСКА проявляет интерес к футболисту загребского "Динамо" Ловро Майеру, сообщает tportal.hr.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Политика
Трамп высказался об Иране после убийства генерала Сулеймани
Президент США Дональд Трамп неожиданно высказался об Иране, заявив, что эта страна ни разу не побеждала в войне.