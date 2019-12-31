При этом портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку "предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет", подчеркнула Стратьева.

с чего всё началось

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С 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам

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