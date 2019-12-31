Экономика

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С 1 января предельный долг по потребительским кредитам и займам будет ограничен, сообщает РИА «Новости». Максимальный размер процентов по ссудам на срок до года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза. Причем ограничение коснется неустоек, таких как штрафы и пени.
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с чего всё началось

В России ограничат максимальный размер кредитного долга

При этом портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку "предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет", подчеркнула Стратьева.
РИА Новости31.12.19 в 01:41

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Эксперт прокомментировал закон о предельном размере долга по кредитам

RT на русскомвчера в 07:09

Ограничение долга по кредитам повысит финансовую грамотность россиян

Экономика сегоднявчера в 03:09

Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга

ПРАЙМ30.12.19 в 16:20

Вступил в силу закон об ограничении процентов по кредитам и пеням

REGNUM31.12.19 в 17:00

Ограничение максимальной суммы долга по кредитам ударит по микрофинансовым организациям

Народные новости31.12.19 в 08:03

В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам

РИА Новости31.12.19 в 04:06

В России ограничили максимальный размер долга по кредитам

Известия01 января в 00:25
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Происшествия

На Урале полицейские застрелили напавшего на них мужчину

Под Камышловом полицейские застрелили пьяного молодого человека, который напал на них с монтировкой.
URA.Ru 01 января в 10:57
Армия и оружие

Иран назвал число находящихся «на расстоянии выстрела» баз США

Руководитель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зульнур, комментируя гибель генерала Касема Сулеймани, заявил, что тридцать шесть американских баз находятся в зоне досягаемости Ирана.
Журналистская правда 04:06
Происшествия

Житель Омска подорвался при запуске фейерверка

На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.
РИА Новости вчера в 19:05
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
Энергетика

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В интернете появилось видео крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившегося 27 декабря сразу после вылета из Алма-Аты.
Московский Комсомолец вчера в 10:50
Армия и оружие

Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре

Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Avia.pro вчера в 04:19
Авто

В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
CarsWeek.ru вчера в 07:12
Общество

Жена онколога Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Политика

Биньямин Нетаньяху прервал визит в Грецию из-за ликвидации Сулеймани

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прервал визит в Грецию и возвращается домой в связи с ликвидацией в Багдаде руководителя спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани, сообщили в канцелярии премьера.
RuNews24.ru 04:58
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Политика

В 2020 году Россия утилизирует две ракеты «Воевода»

Как сообщает "Интерфакс", ракеты РС-20В, считающиеся самыми мощными в мире, должны быть утилизированы к 30 ноября 2020 года.
Российская газета 03:04
Политика

Жириновский предсказал убийства американцев

МИД РФ заявило об угрозе после убийства Сулеймани Лидер ЛДПР уверен, что убийство иранского генерала Сулеймани — это серьезная ошибка со стороны США.
SM News 04:33
Происшествия

В Нижнем Новгороде рейсовый автобус врезался в столб

Информация о ДТП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 3 января в 7.56.
Ньюс-НН 01:42
Происшествия

Жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек

Жертвами крушения военного самолета "Антонов" на западе Судана стали 15 человек, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
РИА Новости вчера в 14:20
Политика

США призвали американцев немедленно покинуть Ирак

США призвали американских гражданам немедленно покинуть территорию Ирака из-за возникшей напряженности в стране и регионе в связи с убийством 2 января в Багдаде главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Газета.Ru 04:33
Происшествия

Прокуратура Кузбасса организовала проверку после видео из СИЗО

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после публикации видео с применением силы к заключенным в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.
РИА Новости 03:07
Происшествия

Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 43

Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 43.
RT на русском 01:51
Футбол

«Можно ли попасть в Африку, не покидая Россию?» На канале Уткина вышел фильм о футболе в провинции

Василий Уткин на своем ютуб-канале выложил фильм блогера Виктор Кравченко, который проехал от Москвы до Санкт-Петербурга, между стадионами «Лужники» и «Газпром Арена», и посмотрел, как обстоят дела с футболом в провинции.
Sport24.ru 04:38
Общество

Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима

В начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Lenta.ru вчера в 17:45
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на все Lada

Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Автоновости дня 01 января в 04:32
Кино

Продолжение «Зеленого фургона» с Харатьяном выходит в эфир

3 января на Первом канале состоится премьера продолжения советского фильма «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном в главной роли.
Культуромания 03:19
Происшествия

Появилось видео с места гибели загоревшегося в Петербурге мужчины

Появилось видео в места происшествия в Санкт-Петербурге, где ранее загорелся, а затем упал с крыши мужчина.
Lenta.ru вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Супермодель Наталья Водянова снова выходит замуж

Супермодель подтвердила, что в скором времени выходит замуж. О романе Водяновой и Арно стало известно в 2011 году.
URA.Ru 01 января в 08:10
Политика

Послы Польши и Израиля обеспокоены киевским шествием в честь Бандеры

Посол Польши Бартош Цихоцки и посол Израиля Джоэль Лион выразили обеспокоенность в связи с чествованием на Украине памяти Степана Бандеры.
Вести.Ru вчера в 17:33
Общество

Житель Смоленской области выиграл в лотерею миллион рублей

Как сообщили в пресс-службе «Русского лото», по итогам розыгрыша в первый день нового года удача улыбнулась жителю Смоленской области.
SmolDaily вчера в 02:29
Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Коммерсантъ 03:47
Футбол

Федор Кудряшов: «Вся эта шумиха сделает Дзюбу еще сильнее»

Ранее фанаты оскорбляли футболиста на игре национальной команды против Сан-Марино(5:0), затем болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего футболиста клуба на матче с «Ростовом».
Спорт-Экспресс 04:16
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