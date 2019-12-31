При этом портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку "предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет", подчеркнула Стратьева.

с чего всё началось

С 1 января предельный долг по потребительским кредитам и займам будет ограничен, сообщает РИА «Новости». Максимальный размер процентов по ссудам на срок до года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза. Причем ограничение коснется неустоек, таких как штрафы и пени.

С 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам

Происшествия Житель Омска подорвался при запуске фейерверка На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.

Энергетика НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.

Армия и оружие Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.

Политика Биньямин Нетаньяху прервал визит в Грецию из-за ликвидации Сулеймани Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прервал визит в Грецию и возвращается домой в связи с ликвидацией в Багдаде руководителя спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани, сообщили в канцелярии премьера.

Происшествия В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).

Политика Жириновский предсказал убийства американцев МИД РФ заявило об угрозе после убийства Сулеймани Лидер ЛДПР уверен, что убийство иранского генерала Сулеймани — это серьезная ошибка со стороны США.

Политика США призвали американцев немедленно покинуть Ирак США призвали американских гражданам немедленно покинуть территорию Ирака из-за возникшей напряженности в стране и регионе в связи с убийством 2 января в Багдаде главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Происшествия Прокуратура Кузбасса организовала проверку после видео из СИЗО Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после публикации видео с применением силы к заключенным в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.

Авто АвтоВАЗ повысил цены на все Lada Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Супермодель Наталья Водянова снова выходит замуж Супермодель подтвердила, что в скором времени выходит замуж. О романе Водяновой и Арно стало известно в 2011 году.

Финансы В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.