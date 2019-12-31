Экономика
ТРК ИстокиС 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам
С 1 января предельный долг по потребительским кредитам и займам будет ограничен, сообщает РИА «Новости». Максимальный размер процентов по ссудам на срок до года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза. Причем ограничение коснется неустоек, таких как штрафы и пени.
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с чего всё началось
При этом портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку "предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет", подчеркнула Стратьева.РИА Новости31.12.19 в 01:41
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Ограничение максимальной суммы долга по кредитам ударит по микрофинансовым организациям
Народные новости31.12.19 в 08:03
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Происшествия
На Урале полицейские застрелили напавшего на них мужчину
Под Камышловом полицейские застрелили пьяного молодого человека, который напал на них с монтировкой.
Армия и оружие
Иран назвал число находящихся «на расстоянии выстрела» баз США
Руководитель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зульнур, комментируя гибель генерала Касема Сулеймани, заявил, что тридцать шесть американских баз находятся в зоне досягаемости Ирана.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Энергетика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В интернете появилось видео крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившегося 27 декабря сразу после вылета из Алма-Аты.
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре
Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Политика
Биньямин Нетаньяху прервал визит в Грецию из-за ликвидации Сулеймани
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прервал визит в Грецию и возвращается домой в связи с ликвидацией в Багдаде руководителя спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани, сообщили в канцелярии премьера.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Политика
В 2020 году Россия утилизирует две ракеты «Воевода»
Как сообщает "Интерфакс", ракеты РС-20В, считающиеся самыми мощными в мире, должны быть утилизированы к 30 ноября 2020 года.
Политика
Жириновский предсказал убийства американцев
МИД РФ заявило об угрозе после убийства Сулеймани Лидер ЛДПР уверен, что убийство иранского генерала Сулеймани — это серьезная ошибка со стороны США.
Происшествия
В Нижнем Новгороде рейсовый автобус врезался в столб
Информация о ДТП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 3 января в 7.56.
Происшествия
Жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек
Жертвами крушения военного самолета "Антонов" на западе Судана стали 15 человек, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
Политика
США призвали американцев немедленно покинуть Ирак
США призвали американских гражданам немедленно покинуть территорию Ирака из-за возникшей напряженности в стране и регионе в связи с убийством 2 января в Багдаде главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Происшествия
Прокуратура Кузбасса организовала проверку после видео из СИЗО
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после публикации видео с применением силы к заключенным в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 43
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 43.
Футбол
«Можно ли попасть в Африку, не покидая Россию?» На канале Уткина вышел фильм о футболе в провинции
Василий Уткин на своем ютуб-канале выложил фильм блогера Виктор Кравченко, который проехал от Москвы до Санкт-Петербурга, между стадионами «Лужники» и «Газпром Арена», и посмотрел, как обстоят дела с футболом в провинции.
Общество
Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима
В начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Кино
Продолжение «Зеленого фургона» с Харатьяном выходит в эфир
3 января на Первом канале состоится премьера продолжения советского фильма «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном в главной роли.
Происшествия
Появилось видео с места гибели загоревшегося в Петербурге мужчины
Появилось видео в места происшествия в Санкт-Петербурге, где ранее загорелся, а затем упал с крыши мужчина.
Шоу-бизнес
Супермодель Наталья Водянова снова выходит замуж
Супермодель подтвердила, что в скором времени выходит замуж. О романе Водяновой и Арно стало известно в 2011 году.
Политика
Послы Польши и Израиля обеспокоены киевским шествием в честь Бандеры
Посол Польши Бартош Цихоцки и посол Израиля Джоэль Лион выразили обеспокоенность в связи с чествованием на Украине памяти Степана Бандеры.
Общество
Житель Смоленской области выиграл в лотерею миллион рублей
Как сообщили в пресс-службе «Русского лото», по итогам розыгрыша в первый день нового года удача улыбнулась жителю Смоленской области.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Футбол
Федор Кудряшов: «Вся эта шумиха сделает Дзюбу еще сильнее»
Ранее фанаты оскорбляли футболиста на игре национальной команды против Сан-Марино(5:0), затем болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего футболиста клуба на матче с «Ростовом».