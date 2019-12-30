Экономика

URA.RuURA.RuВ России снова ограничат максимальный размер долга по кредитам

В России вновь снизят максимальный размер долга по займам и кредитам — теперь общая сумма процентов, комиссий и неустоек не должна будет превышать размер задолженности более чем в полтора раза. Ограничение предельного долга вступает в силу уже с 1 января 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать336
с чего всё началось

В России ограничат максимальный размер кредитного долга

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
РИА Новостивчера в 01:41

Подробнее о событии

В России ограничили максимальный размер долга по кредитам

Известия00:25

Вступил в силу закон об ограничении процентов по кредитам и пеням

REGNUMвчера в 17:00

Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга

ПРАЙМ30.12.19 в 16:20

В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам

Российская газетавчера в 04:57

В Госдуме назвали важным закон о предельном размере долга по кредитам

RT на русскомвчера в 03:36

В России ограничат максимальный размер долга с 1 января

РБКвчера в 01:45

В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам

РИА Новостивчера в 04:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:27, Ашберн
Общество

Назван возможный автор сообщений о минировании

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Телеканал 360° вчера в 16:37
Авто

Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3

Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Автоновости дня 30.12.19 в 03:27
Происшествия

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Интерфакс вчера в 11:49
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 30.12.19 в 05:34
Единоборства

Боец Али Исаев выиграл чемпионский титул на турнире PFL

REGNUM 01:24
Политика

Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ

По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Коммерсантъ 03:55
Общество

В России изменились правила регистрации новых автомобилей

В России начали действовать измененные правила государственной регистрации автомобилей — номера на них можно будет получать прямо в автосалонах.
Lenta.ru вчера в 17:02
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
РИА Новости 01:12
Экономика

В России сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ

C 1 января 2020 года в законную силу вступили изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ.
РИА Новости 03:00
Спорт

Устюгов возглавил общий зачёт «Тур де Ски»

Чемпионат вчера в 08:44
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Известия вчера в 05:28
Экономика

ЦБ начал брать комиссию за использование системы быстрых платежей

Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП).
РИА Новости вчера в 20:50
Происшествия

У берегов Южной Кореи столкнулись российское и корейское суда

Российская газета 01:13
Происшествия

У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей

Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более 10 млн рублей.
Известия 02:17
Общество

Взнос на капремонт в Москве повысили на 3,7%

В Москве минимальный размер взноса за капитальный ремонт жилья с 1 января повышен на 3,7%, ставка платы за содержание жилого помещения - на 5%, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Интерфакс 03:01
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье

Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
7Дней.ру вчера в 03:00
Политика

20 лет назад Путин стал преемником Ельцина

ГЛАС.RU вчера в 05:39
Экономика

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия 03:38
Происшествия

В центре Владивостока сожгли фигуру мыши

27 декабря власти Владивостока установили на центральной площади города новую фигуру мыши взамен той, что в ходе дрифта повредил водитель Subaru.
РБК 02:05
Политика

Забыл, что уже не президент: Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение

Как сообщает на своем telegram-канале издание «Страна.ua», в эфир данных телеканалов новогоднее поздравление Петра Порошенко вышло перед официальным поздравлением действующего президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:06
Политика

США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство

США после нападения на американское посольство в Ираке незамедлительно направят в регион около 750 солдат, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости вчера в 19:58
Фигурное катание

Алина Загитова станцевала с сестрой возле елки

Российская фигуристка Алина Загитова вместе с сестрой Сабиной станцевала под популярную песню Macarena.
Спорт-Экспресс 04:24
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Авто

Новая генерация Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Компания Mitsubishi представит кроссовер Outlander нового поколения во второй половине 2020 года.
Автоновости дня 03:55
Политика

Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам

Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы.
Газета.Ru вчера в 09:46
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
РИА Новости вчера в 16:38
Авто

Как Нива, только лучше: стоит ли покупать Toyota RAV4 II за 500 тысяч рублей

Один из очевидных ответов – собрать полмиллиона и купить RAV4 предыдущего, второго поколения: наши коллеги из Авито авто уверенно говорят, что за эту сумму можно купить живую машину.
Колёса.ru вчера в 06:58
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное