Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruС 1 января следующего года размер МРОТ увеличится на 850 рублей

Учитывая применение районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате, МРОТ увеличится на сумму от 850 рублей в южных и центральных районах страны до 2 550 рублей в Чукотском АО.
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с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газетавчера в 05:53

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С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?

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