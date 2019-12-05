с чего всё началось

Учитывая применение районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате, МРОТ увеличится на сумму от 850 рублей в южных и центральных районах страны до 2 550 рублей в Чукотском АО.

С 1 января следующего года размер МРОТ увеличится на 850 рублей

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