Экономика
RuNews24.ruС 1 января следующего года размер МРОТ увеличится на 850 рублей
Учитывая применение районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате, МРОТ увеличится на сумму от 850 рублей в южных и центральных районах страны до 2 550 рублей в Чукотском АО.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.Российская газетавчера в 05:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Законопроект об увеличении МРОТ до 12 тыс. руб. с 2020 г. прошел в Госдуме второе чтение
Агентство Москвавчера в 05:26
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:22, Ашберн
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Общество
Чиновница из Ленобласти матом посоветовала молодежи больше работать
Начальник отдела по молодежной политике администрации города атомщиков Сосновый Бор (Ленинградская область) в нецензурной форме посоветовала молодежи больше работать, чтобы добиться успеха в жизни.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Футбол
Суд Лозанны сократил запрет на трансферы «Челси»
Спортивный арбитражный суд (CAS) Лозанны удовлетворил апелляцию лондонского «Челси» на запрет на регистрацию новых футболистов, сообщается в пресс-релизе суда.
Политика
Россия и Украина проводят переговоры по газу в Вене
29 ноября украинская сторона сообщила, что Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным
Армия и оружие
Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось
Судя по опубликованному комментарию к заказу No 31908608459, в 2020 году российские конструкторы планируют только окончить тестирования форсажной камеры, что представляет собой лишь один из пунктов создания двигателя.
Общество
SPAR закроет часть магазинов в России
«ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея».
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Политика
Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России
«Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев, обращаясь к Румасу.
Происшествия
Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек
Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек, сообщает ВМС США в Twitter.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0 (Перерыв)
Шоу-бизнес
Певцов переключился с Познера на Урганта
Армия и оружие
Российские С-400 превзошли ожидания турок
Завершились испытания зенитно-ракетных комплексов С-400 турецкими силами ПВО. Как из ситуации выйдет НАТО, осталось под вопросом.
Футбол
Президент «Реала» предложил создать европейскую суперлигу
Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает реформировать европейский футбол, информирует New York Times.
Шоу-бизнес
Мошенники выставили на продажу дом Волочковой
Мошенники разместили в Интернете объявление о продаже дома, принадлежащего балерине Анастасии Волочковой.
Политика
Путин рассказал о достижениях российской экономики
Российские власти обеспечили макроэкономическую стабильность, заявил Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при
Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.
Кино
Портал IMDb назвал самых популярных актеров года
Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномальной температуре в декабре
Значительное превышение температурной нормы ожидается в ближайшие десять дней на большей части территории России.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Происшествия
Житель Краснодарского края совершил кибератаку на РЖД
В Краснодарском крае 26-летний мужчина получил доступ к информации РЖД, которая находится на внутренних ресурсах организации, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Экономика
«Нафтогаз» сообщил, что взыскал с «Газпрома» два миллиарда долларов
С российского газового концерна "Нафтогазу" удалось получить 2,1 миллиарда долларов, что составляет 45 процентов компенсации, присужденной в феврале 2018 года в Стокгольмском арбитраже.
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток
Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.
Футбол
На матчах Евро-2020 от России может судить только Карасев
Член комиссии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по развитию судейства Николай Левников сообщил, что российский арбитражный цех на грядущем чемпионате Европы по футболу в лучшем случае может быть представлен только одним рефери.
Политика
Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
Происшествия
В Москве молодая мать жестоко избила 2-летнюю дочку
В Москве задержана 29-летняя женщина, подозреваемая в неоднократном избиении 2-летней дочери.