Экономика
ТАССГосдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.Российская газета05 декабря в 05:53
Подробнее о событии
Показать все источники
С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?
Аргументы и Факты06 декабря в 06:35
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей
Московский Комсомолец04 декабря в 16:31
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:56, Ашберн
Хоккей
«Флорида» обыграла «Коламбус», Дадонов и Гавриков забили по голу
«Пантеры» победили со счетом 4:1. В составе хозяев гол забил нападающий Евгений Дадонов.
Наука
Названы три этапа старения человека
Ученые разделили старение человека на три этапа. Исследование было опубликовано в медицинском журнале Nature Medicine.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Политика
В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме
В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.
Политика
Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко
Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Задержан подозреваемый в совершении ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали девять школьников, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.
Общество
В Роструде сообщили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
В Роструде рассказали, кто имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом сообщает "Российская Газета".
Спорт
Сборная России начала матч со Швецией на чемпионате мира по гандболу
Общество
Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты
Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
Шоу-бизнес
Киркоров радушно встретил Ротару на «Песне года»
На фестивале «Песня года» Филипп Киркоров радушно встретил Софию Ротару и даже помог «королеве» эстрады снять очки.
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби
Политика
Пушков развеял «миф счастья с ЕС» после незаконной акции в Минске
Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии.
Авто
Появились первые фотографии Kia Seltos для России
В ОТТС указано, что под капотом кроссовера будет устанавливаться 1,6-литровый 121-сильный бензиновый мотор (он будет базовым).
Политика
Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.
Авто
Российские конструкторы разработали вездеходы для Арктики
Учёные из Нижегородского государственного технического университета разработали модели колёсных и гусеничных вездеходов с гибридной силовой установкой для доставки грузов в Антарктиде и Арктике.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев «разгавкался» в ответ на подозрения в избиении сына
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
Общество
Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты
Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
Футбол
Президент ЦСКА назвал главу судейства РФС «конченым негодяем»
В интервью Sport24 Гинер назвал Егорова «конченым негодяем». Поводом для критики послужило спорное судейство в матче ЦСКА с «Краснодаром».
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение
Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
Армия и оружие
С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители
Общество
Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
Хоккей
«Питтсбург» победил «Детройт», Малкин набрал три очка
Происшествия
Спасатели извлекли мужчину из стены дома в Якутске
От жильцов одного из домов по Сергеляхскому шоссе поступило сообщение, что на первом этаже из стены слышны крики о помощи.
Спорт
«Я нормально — супер гуд!» Большунов вместе с командой отметил победу под песню Шнурова
Российский лыжник Александр Большунов показал, как отметил победу в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.