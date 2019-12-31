Экономика
Чита.РуПенсии в России выросли на 6,6%
Российские пенсионеры с 1 января будут получать выплаты на 6,6% больше, чем в 2019 году, сообщает ТАСС. Повышение выплат коснётся почти 31 миллиона неработающих пенсионеров, в среднем они будут получать 16,4 тысячи рублей.
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Происшествия
В результате минометного обстрела в Багдаде ранены пять человек
Пять человек ранены в результате минометного обстрела в Багдаде - Reuters со ссылкой на полицию.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции.
Хоккей
Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ
Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Единоборства
Конор МакГрегор: «Хабиб может бежать, но ему не скрыться»
Общество
В «Столото» назвали сроки получения выигранного миллиарда
Выигравший в лотерею миллиард рублей москвич сможет получить свои деньги в течение полугода, сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Общество
Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России
Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Армия и оружие
CNN: США уничтожили иранского генерала Касема Сулеймани
Пентагон опубликовал заявление, в котором говорится, что США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада, в результате которого погиб глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, сообщает CNN.
Хоккей
Россия уничтожила шведов по игре. Упустить финал было очень обидно
Наши отомстили голом в большинстве Шведы не знали, что делать Такой плотности и такой скорости шведы прежде здесь не встречали.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Политика
Над иранской мечетью подняли красный флаг мести
Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Хоккей
МЧМ-2020. Александр Романов: Мы играли как единый кулак, как семья!
Защитник молодежной сборной России Александр Романов прокомментировал победу команды в полуфинальном матче чемпионата мира.
Общество
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Армия и оружие
НАТО приостановила миссию в Ираке
Североатлантический альянс приостановил миссию в Ираке по подготовке кадров для иракской армии.
Футбол
Жорди Кройф возглавил сборную Эквадора
Эквадорская федерация футбола назначила Жорди Кройфа главным тренером национальной команды. Контракт заключен на три с половиной года.
Армия и оружие
В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях
Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Спорт
Непряева сохранила третье место в общем зачёте на «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева занимает третье место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».
Политика
Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию уделит особое внимание теме повышения доходов россиян.
Футбол
«Реал» разгромил «Хетафе» и стал лидером Ла Лиги
В матче 19-го тура испанской Ла Лиги «Реал» в гостях одержал победу над «Хетафе». Команда Зинедина Зидана забила три безответных мяча.
Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Происшествия
СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье
Следователи Приморского края начали проверку после сообщений СМИ о пострадавших в поселке Заводской несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес
Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Политика
Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США
Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Космос
Япония собирается отправить астронавтов на Луну
У NASA есть несколько очень амбициозных планов по возвращению американских астронавтов на Луну в рамках программы агентства Artemis к 2024 году, используя в качестве трамплина исследовательскую космическую станцию на орбите Луны, называемую Лунные Врата.
Здоровье
Как диагностировать у себя желчнокаменную болезнь, рассказали врачи
Как пояснили специалисты, желчнокаменной болезни подвержены чаще всего женщины старше 45 лет, у которых имеется лишний вес.