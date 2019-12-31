Российские пенсионеры с 1 января будут получать выплаты на 6,6% больше, чем в 2019 году, сообщает ТАСС. Повышение выплат коснётся почти 31 миллиона неработающих пенсионеров, в среднем они будут получать 16,4 тысячи рублей.

Пенсии в России выросли на 6,6%

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