Экономика

Чита.РуЧита.РуПенсии в России выросли на 6,6%

Российские пенсионеры с 1 января будут получать выплаты на 6,6% больше, чем в 2019 году, сообщает ТАСС. Повышение выплат коснётся почти 31 миллиона неработающих пенсионеров, в среднем они будут получать 16,4 тысячи рублей.
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Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 января

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В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях

Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
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