Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbС 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются

Страховая пенсия по старости у большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тысячу рублей. Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года.
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В России выросли страховые пенсии

Российская газета31.12.19 в 16:20

Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 января

RT на русском31.12.19 в 21:58

В России повысили пенсии

Lenta.ru31.12.19 в 17:36

С сегодняшнего дня в России проиндексируют пенсии по старости — на 6,6%

Эхо Москвы31.12.19 в 17:08

Пенсионный фонд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Город24вчера в 15:59

Пенсии в России выросли с первого января

РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
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С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
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Армия и оружие

СМИ сообщили о взрывах в столице Ирака

В столице Ирака Багдаде прогремели два взрыва. Об этом в субботу, 4 января, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
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Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
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Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину.
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Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»

Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.
Газета.Ru 13:57
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Трансферная зима РПЛ. Чалова и Азмуна ждут в Англии

Чалов в АПЛ Претенденты: «Челси», «Брайтон», «Кристал Пэлас» Источники: Sky Sports, Goal.com, Standard.co.uk, The Sun Хотя нынешний сезон складывается для форварда ЦСКА далеко не так успешно, как предыдущий, по итогам которого он стал лучшим бомбардиром чемпионата России (в нынешнем первенстве — всего 5 голов в 19 матчах), к нему сохраняется живой интерес в Англии.
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Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
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Русский народный хор из города Омска записал кавер-версию песни, которая используется в качестве темы в нашумевшем сериале «Ведьмак».
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Армия и оружие

Британские военные корабли вновь начнут сопровождать суда в Ормузском проливе

Корабли ВМС Великобритании вновь начнут сопровождать британские торговые суда, следующие через Ормузский пролив.
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«Атлетико» одержал третью победу подряд в Примере, обыграв «Леванте»

"Атлетико", выигравший третий матч подряд в национальном первенстве, с 35 очками поднялся на третью строчку в турнирной таблице Примеры.
РИА Новости 14:31
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Скорое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi

Скорое обновление прошивки MIUI уменьшит функциональность смартфонов, выпускаемых компанией Xiaomi.
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Американский куратор уточнил, что Конгресс США уже дал добро на конкретные системы вооружения.
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Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Российская газета 07:29
Политика

Лукашенко назначил нового министра экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового главу Минэкономики страны: им стал бывший первый замминистра ведомства Александр Червяков, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
РБК 14:03
Политика

Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился

Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
РИА Новости 11:29
Армия и оружие

Иран подтвердил гибель генерала Сулеймани

В ходе ракетной атаки на аэропорт Багдада был убит командующий элитным спецподразделением «Кудс» корпуса стражей Исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани.
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Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
Армия и оружие

Помпео предостерег Тегеран от принятия ответных мер против США

Госсекретарь США Майк Помпео предостерег власти Ирана от принятия ответных мер против Соединенных Штатов после убийства генерала Касема Сулеймани.
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47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Московский Комсомолец вчера в 14:26
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Финальный трейлер мини-сериала «Дракула» от Netflix появился в Сети

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Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку популярной операционной системы Windows 7, в том числе обновление системы безопасности.
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Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали

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Овечкин набрал 40-е очко в сезоне

Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей и набрал 40-е в сезоне очко (24 шайбы и 16 передач).
Российская газета вчера в 23:48
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Почему Tesla Cybertruck ждет провал в России

Tesla Cybertruck — одна из самых интересных новинок 2019 года. Революционный пикап, созданный самим Илоном Маском, уже повод для обсуждения.
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Кокорин и Малком уже тренируются, пока все в отпуске

Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Малком проводят тренировки перед стартом второй части сезона. Они работают в тренажерном зале.
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