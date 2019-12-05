Экономика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйС 1 января у неработающих пенсионеров повысится пенсия

Предполагается, что с 1 января 2020 года их пенсии вырастут на 6,6%. Данные изменения предусмотрены законом о бюджете ПФР на период 2020-2022 годы, который подписал президент Владимир Путин. В ПФР рассказали, что выплаты увеличатся на тысячу рублей.
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Сколько ни паши, пенсия будет таять: Пронько раскрыл главную хитрость балльной системы

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На какие дополнительные выплаты денег могут рассчитывать пенсионеры

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Республиканская Телевизионная Сеть04 декабря в 20:00

Пенсии в России вырастут с 1 января 2020 года

АМИТЕЛ04 декабря в 19:49

423 млрд рублей выделят из бюджета на индексацию пенсий в 2020 году

РЕН ТВ04 декабря в 19:08
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:52, Ашберн
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В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей

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РИА Новости 19:42
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МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
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Политика

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В субботу в Сочи в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова покупать у Росси раз по 200 долларов, а нефть не по 63 доллара за баррель.
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«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу

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Надеемся, что если все же что-то упустили, то стресс-тесты помогут выявить такие упущения и исправить, чтобы 20 декабря представить дорожные карты к утверждению в правительство.
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Российская газета вчера в 07:28
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«Аталанта» одержала волевую победу над «Вероной»

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Эрика Герцег прокомментировала свои отношения с Константином Меладзе

Одной из самых сексуальных солисток нового состава «ВИА Гры» Эрике Герцег активно приписывают роман с ее продюсером Константином Меладзе, что сильно расстраивает девушку.
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В Пентагоне не исключили возможность отправки новых военных в Сирию

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Футбол

Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга»

Владимир Федотов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург». Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
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Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
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В сказке «Морозко» обнаружили опасный посыл для девочек

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В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
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На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку

Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
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Неработающих пенсионеров ждут индивидуальные допвыплаты

Сотрудник Пенсионного фонда РФ Анастасия Киреева рассказала, как в индивидуальных случаях организация назначает дополнительные денежные выплаты пенсионерам к стандартной страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
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Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
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С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители

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Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

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В Минэнерго ответили на критику Матвиенко из-за умных счётчиков

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула главу Министерства энергетики Александра Новака и его заместителей за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
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Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
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Финны сделали оптоволокно из целлюлозы

N+1 вчера в 12:35
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