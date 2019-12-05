Экономика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйС 1 января у неработающих пенсионеров повысится пенсия

Предполагается, что с 1 января 2020 года их пенсии вырастут на 6,6%. Данные изменения предусмотрены законом о бюджете ПФР на период 2020-2022 годы, который подписал президент Владимир Путин. В ПФР рассказали, что выплаты увеличатся на тысячу рублей.
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Сколько ни паши, пенсия будет таять: Пронько раскрыл главную хитрость балльной системы

Царьградвчера в 14:57

На какие дополнительные выплаты денег могут рассчитывать пенсионеры

PrimaMedia.ruвчера в 03:10

Пенсии в России вырастут с 1 января 2020 года

АМИТЕЛ04 декабря в 19:49

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Известия04 декабря в 20:00

Неработающих пенсионеров ждет ежемесячная прибавка

Республиканская Телевизионная Сеть04 декабря в 20:00

Пенсии неработающих россиян увеличат с 1 января

ИА Хакасия05 декабря в 16:23

423 млрд рублей выделят из бюджета на индексацию пенсий в 2020 году

РЕН ТВ04 декабря в 19:08
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Общество

Диетолог назвал причину сезонной депрессии россиян

Одной из ключевых причин сезонной депрессии в зимнее время является нехватка витамина D, заявил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
РБК 21:13
Политика

Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

В субботу в Сочи в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова покупать у Росси раз по 200 долларов, а нефть не по 63 доллара за баррель.
RuNews24.ru 15:11
Общество

Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты

Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
РИА Новости 17:05
Кино

IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года

Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Инфорос вчера в 04:58
Политика

В Нафтогазе ответили на предложение Медведева по газу

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook ответил на предложение премьер-министра России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору.
REGNUM 11:35
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
RT на русском вчера в 23:00
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 05:22
Экономика

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Интерфакс 05 декабря в 07:42
Футбол

«Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Манчестер Сити» в дерби

Футболисты "Манчестер Юнайтед" одержали верх над "Манчестер Сити" в дерби в рамках 16-го тура чемпионата Англии.
Народные новости 15:58
Единоборства

Бой Поветкина с Хантером завершился вничью

Поединок между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером, прошедший 7 декабря в Эд-Диръии в Саудовской Аравии, завершился вничью.
Известия 15:52
Общество

Установленный в России пенсионный возраст назвали недосягаемым

Целью пенсионной реформы в России могло быть намеренное сокращение числа претендентов на получение пенсии, так как установленный в стране пенсионный возраст сейчас является недосягаемым.
URA.Ru вчера в 21:43
Происшествия

Водитель в Чите врезался в дерево и фонарный столб и перевернулся

Московский Комсомолец Чита 20:32
Наука

Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь

Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Sibnet Новости вчера в 07:33
Политика

МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года.
Российская газета 19:40
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Вести.Ru 09:17
Футбол

Президент ЦСКА посоветовал главе департамента судейства РФС уволиться

Президент ЦСКА Евгений Гинер после выездного матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
РБК 12:11
Происшествия

На Украине объявлен траур в связи с пожаром в колледже

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении траура в стране 8 декабря в связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
RT на русском 16:39
Происшествия

В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей

Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду, в результате четыре человека погибли и двое получили ранения, сообщает министерство общественной безопасности Мексики.
РИА Новости 19:42
Политика

В Сети осудили планы защитника Егора Жукова дать деньги армии Украины

Пользователи соцсетей неоднозначно оценили намерение московского адвоката Ильи Новикова, защищавшего студента ВШЭ Егора Жукова, отправить свой гонорар за процесс и личные средства — всего сто тысяч рублей — на нужды Вооруженных сил Украины.
РИА Новости 19:30
Политика

В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине

Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.
Газета.Ru 21:13
Общество

В России выросла смертность от отравления алкоголем

Подсчитано, что случайная смертность выросла на 11,9 процента — в 2019 году за этот период умерли 5010 человек.
Lenta.ru 07:37
Происшествия

Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

РИА Новости вчера в 12:35
Гаджеты

В Китае стартовали продажи смартфонов Honor V30 5G

OAnews 05 декабря в 06:21
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru 15:57
Политика

Глава ДНР отверг идею Зеленского о «муниципальных стражах» в Донбассе

Ранее Зеленский заявил во время встречи с активистами так называемого «Евроамйдана» 2014 года, что предложит во время «нормандского саммита» в Париже создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса патрули «муниципальной стражи».
Rambler News Service вчера в 05:39
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Гаджеты

В 16-дюймовых MacBook Pro появились проблемы со звуком

Пользователи в MacBook Pro с 16-дюймовым экраном заметили, что в ноутбуке осталась проблема со звуком.
Astera 14:45
Происшествия

В Биробиджане загорелся торговый центр

В городе Биробиджане в Еврейской автономной области произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Гигант», сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
РБК 12:40
Происшествия

Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений

Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.
RT на русском 20:45
Наука

Ученые обнаружили неизвестную ранее причину рака

UfacityNews.ru 05:33
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