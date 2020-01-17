Экономика

Ишимская правдаИшимская правдаС 1 января увеличились страховые пенсии

Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, исходя из которых складывается страховая пенсия, после индексации составляют 5 686,25 руб. и 93 руб. соответственно.В результате индексации страховая пенсия неработающих пенсионеров выросла, при этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.
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Средний размер пенсии по возрасту в Челнах составил 15,2 тыс. рублей

Chelny-biz.ru15 января в 05:13

В Карелии проиндексирована средняя страховая пенсия по старости

Московский Комсомолец16 января в 05:29

Пенсионный фонд подсчитал средний размер пенсий в Карелии после повышения

Столица на Онего15 января в 07:09

Работающим пенсионерам грозит до двух лет тюрьмы

Primpress.ruвчера в 12:30

Средняя пенсия в Карелии превысила 20 тысяч рублей

Петрозаводск говорит15 января в 03:58

Более 157 тысяч неработающих амурских пенсионеров в январе получат прибавку к пенсии

Зейские Огни15 января в 03:24

В России с 1 января увеличились пенсии

МИГ-ТВ15 января в 00:15
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Общество

Эминема раскритиковали за шутку про теракт в Манчестере

Американского репера Эминема раскритиковали пользователи сети за песню Unaccommodating из его нового альбома Music to be murdered by, в которой он пошутил про теракт на концерте певицы Арианы Гранде в британском Манчестере.
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Политика

Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главреду "Эха Москвы" Алексею Венедиктову, раскритиковавшему слова Сергея Лаврова о том, что для США международное право — это дело десятое.
РИА Новости вчера в 19:36
Общество

Таиланд усилил меры безопасности в аэропортах из-за вируса в Китае

Министерство здравоохранения Таиланда повысило до самого высокого уровень предосторожности в аэропортах и больницах по всей стране, чтобы не допустить вспышку нового коронавируса, который был обнаружен в китайском городе Ухань, пишет газета Bangkok Post.
РИА Новости 00:35
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Культура

Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

Димитрин вместе с Журбиным создали первую советскую рок-оперу "Орфей и Эвридика". Ее представили на сцене в 1975-м году.
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Политика

Депутаты пожаловались Михаилу Мишустину на работу четырех министерств

Думские фракции на встрече с кандидатом на пост главы правительства Михаилом Мишустиным раскритиковали работу четырех министерств.
Русская Планета 16 января в 06:04
Общество

Рак диагностировали у Михаила Жванецкого

От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:46
Космос

Гранит науки: Получены новые свидетельства вулканической активности на Венере в настоящее время

Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
Эхо Москвы 16 января в 01:16
Единоборства

Макгрегор и Серроне прошли процедуру взвешивания на UFC 246

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях и американский боец Дональд Серроне прошли взвешивание в преддверии турнира UFC 246.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика

Максим Орешкин может стать помощником Путина по экономике — Bloomberg

Американское агентство Bloomberg утверждает, что министр экономического развития России из второго правительства Дмитрия Медведева Максим Орешкин может стать помощником президента России по вопросам экономики.
REGNUM вчера в 09:40
Армия и оружие

В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
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Общество

В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX

Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ.
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Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России

Новый компактный кроссовер Skoda Karoq, чье производство началось в Нижнем Новгороде еще в декабре, предложат в России в трех комплектациях: Active, Ambition и Style.
Автоновости дня вчера в 07:09
Политика

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
РИА Новости вчера в 20:43
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Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал проходящего в австралийском городе Аделаида турнире с призовым фондом в 545 тысяч долларов.
Вести.Ru вчера в 08:41
Шоу-бизнес

Растолстевшая Милла Йовович рассказала о самочувствии накануне родов

44-летняя актриса, ожидающая третьего ребенка, в своем микроблоге рассказала о том, что просто мечтает поскорее родить и вернутся к прежней жизни.
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Общество

В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за мемуары

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Генпрокуратуру России обращение с предложением лишать известных преступников гонораров за публикацию их мемуаров.
RT на русском вчера в 23:00
Общество

Индия приостановила проект Hyperloop

Власти индийского штата Махараштра решили приостановить участие в реализации проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop, сообщил заместитель главного министра штата Аджит Павар.
РИА Новости 00:25
Общество

Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

РИА Новости вчера в 12:40
Политика

Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Наша версия вчера в 07:19
Политика

Мишустин и Медведев провели встречу

RT на русском вчера в 05:51
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле

Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Телепрограмма 15 января в 04:01
Футбол

В покушении на Ковачевича подозревают бывшего игрока «Реала»

Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво подозревается в организации покушения на экс-игрока «Ювентуса» Дарко Ковачевича, сообщает источник со ссылкой на сербские СМИ.
Матч ТВ вчера в 15:59
Происшествия

В Кузбассе нашли родителей, подбросивших младенца на крыльцо больницы

Российская газета вчера в 10:03
Биатлон

Белорусская биатлонистка на эстафете попала по двум мишеням россиянки

Биатлонистка сборной Белоруссии Анна Сола дважды поразила мишень россиянки Кристины Резцовой в стрельбе из положения стоя в ходе эстафеты в немецком Рупольдинге.
РБК вчера в 12:35
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Общество

Умер самый маленький человек в мире

Вечерняя Москва вчера в 13:51
Армия и оружие

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крыма, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
РИА Новости вчера в 23:03
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам

Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин негативно относится к списанию долгов россиян по кредитам.
ГЛАС.RU 16 января в 07:02
Игры

Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС

Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Игромания.ру 16 января в 14:21
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