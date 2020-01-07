Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила новые правила исчисления и уплаты НДФЛ, которые вступили в силу с 1 января 2020 г.

Политика «Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.

Общество Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика Глава администрации Урюпинска (Волгоградская область) Юрий Хорошеньков уволил главного редактора местной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину, из-за того что в публикации фотография федерального политика была поставлена ниже, чем фото местного депутата.

Политика Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты Ранее Трюдо заявлял, что Оттава располагает сведениями из разных источников, в том числе от канадских разведывательных служб, по которым авиалайнер компании «Международные авиалинии Украины» был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета иранской ракетой класса «земля – воздух».

Кино Фильм «Холоп» назвали самой кассовой российской комедией в истории Фильм Клима Шипенко «Холоп», вышедший в прокат 26 декабря, к 7 января собрал в прокате 1,8 миллиарда рублей, побив рекорды сборов российских картин в новогодние праздники.

Политика Канада примет участие в расследовании крушения украинского боинга Делегация Канады отправилась в Тегеран для участия в расследовании крушения боинга, сообщил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, его слова 10 января опубликованы на сайте МИД Ирана.

Общество Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».

Технологии Microsoft будет реже обновлять Windows Microsoft решил пересмотреть политику обновлений Windows. Теперь апргейд операционной системы будет происходить раз в год.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

Политика Генсек ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония «Обязательства по обеспечению свободы СМИ и свободного распространения информации закреплены в Хельсинском заключительном акте», — отметил генсек ОБСЕ в своём ответе на обращение главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, направленное в связи с ситуацией со Sputnik Эстония.

Экономика СГК покупает Красноярскую ГРЭС-2 Дочернее предприятие Сибирской генерирующей компании (входит в группу СУЭК) «Енисейская ТГК» покупает Красноярскую ГРЭС-2 у «ОГК-2» (входит в группу «Газпром энергохолдинг»).

Теннис Грета Тунберг присоединилась к критике Федерера 17-летняя шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся выступлениями в защиту экологии, присоединилась к акции Rogerwakeupnow («Роджер проснись сейчас же»), участники которой недовольны тем, что швейцарец Роджер Федерер является послом банка Credit Suisse, сообщает AS.