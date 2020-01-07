Экономика

Konkurent.ruKonkurent.ruНалоговая объяснила новые правила уплаты НДФЛ

Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила новые правила исчисления и уплаты НДФЛ, которые вступили в силу с 1 января 2020 г.
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