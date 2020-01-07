Экономика
Konkurent.ruНалоговая объяснила новые правила уплаты НДФЛ
Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила новые правила исчисления и уплаты НДФЛ, которые вступили в силу с 1 января 2020 г.
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Политика
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму
В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
Общество
Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика
Глава администрации Урюпинска (Волгоградская область) Юрий Хорошеньков уволил главного редактора местной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину, из-за того что в публикации фотография федерального политика была поставлена ниже, чем фото местного депутата.
Авто
Kia Seltos для России испытали на Дмитровском полигоне
Общество
Меган Маркл покинула Великобританию
Политика
FT предупредила россиян о британских санкциях
Под санкции могут попасть жители России, Ливии, Северной Кореи и, возможно, Саудовской Аравии.
Политика
Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты
Ранее Трюдо заявлял, что Оттава располагает сведениями из разных источников, в том числе от канадских разведывательных служб, по которым авиалайнер компании «Международные авиалинии Украины» был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета иранской ракетой класса «земля – воздух».
Кино
Фильм «Холоп» назвали самой кассовой российской комедией в истории
Фильм Клима Шипенко «Холоп», вышедший в прокат 26 декабря, к 7 января собрал в прокате 1,8 миллиарда рублей, побив рекорды сборов российских картин в новогодние праздники.
Политика
Канада примет участие в расследовании крушения украинского боинга
Делегация Канады отправилась в Тегеран для участия в расследовании крушения боинга, сообщил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, его слова 10 января опубликованы на сайте МИД Ирана.
Происшествия
Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
Общество
Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах
Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей
Если ГСС не возместит эту сумму, перевозчик намерен обратиться в суд.
Технологии
Microsoft будет реже обновлять Windows
Microsoft решил пересмотреть политику обновлений Windows. Теперь апргейд операционной системы будет происходить раз в год.
Авто
В России в 2019 году отозвали почти 650 тыс. автомобилей
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Футбол
Булатов будет уволен из «Спартака-2» - имя нового тренера будет объявлено в ближайшее время
«Спартак-2» идет на 16-й строчке в ФНЛ. Ранее из «Спартака-2» в «Торпедо» на правах аренды ушел лучший бомбардир команды Александр Руденко.
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
Футболисты «Барселоны» в полуфинальном матче Суперкубка Испании проиграли мадридскому «Атлетико».
Армия и оружие
США захотели разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией
Власти США хотят разместить в Азии новые базы для борьбы с Россией и Китаем.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
«Холодное сердце — 2» стало самым кассовым мультфильмом за всю историю кинематографа.
Шоу-бизнес
Александр Ревва женился в четвертый раз на Мальдивах
В четвертый раз церемония бракосочетания прошла на Мальдивах, а из гостей присутствовали лишь их дети.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Спорт
Зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне объявлены открытыми
Общество
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами
IT названа сферой с самыми быстрорастущими зарплатами.
Политика
Генсек ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония
«Обязательства по обеспечению свободы СМИ и свободного распространения информации закреплены в Хельсинском заключительном акте», — отметил генсек ОБСЕ в своём ответе на обращение главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, направленное в связи с ситуацией со Sputnik Эстония.
Экономика
СГК покупает Красноярскую ГРЭС-2
Дочернее предприятие Сибирской генерирующей компании (входит в группу СУЭК) «Енисейская ТГК» покупает Красноярскую ГРЭС-2 у «ОГК-2» (входит в группу «Газпром энергохолдинг»).
Театры
Труппе «Современника» представили нового худрука Виктора Рыжакова
Труппе столичного театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова.
Теннис
Грета Тунберг присоединилась к критике Федерера
17-летняя шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся выступлениями в защиту экологии, присоединилась к акции Rogerwakeupnow («Роджер проснись сейчас же»), участники которой недовольны тем, что швейцарец Роджер Федерер является послом банка Credit Suisse, сообщает AS.
Экономика
Миронов: ПФР снова начал хитрить с расчетами пенсий
Как отмечает ПФР, «в результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер составит 16,5 тыс. рублей».