Экономика

Znak.comZnak.comС 1 января в России ограничат максимальный размер долга по кредитам

Напомним, ужесточение условий займов в России идет с января этого года. За это время вдвое снизился максимальный размер процентов по кредиту, а ежедневную ставку ограничили уровнем в 1%. В Центробанке отмечали, что влияние вступивших в силу изменений будут оценивать во втором полугодии 2020 года.
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с чего всё началось

В России ограничат максимальный размер кредитного долга

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.
РИА Новости31.12.19 в 01:41

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РБК31.12.19 в 01:45

Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга

ПРАЙМ30.12.19 в 16:20
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Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Приложение для обмена сообщениями Telegram получило важное обновление, которое доступно пользователям Android и iOS.
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Высший совет национальной безопасности Ирана соберётся на экстренное совещание после гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
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