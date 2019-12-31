МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

с чего всё началось

Напомним, ужесточение условий займов в России идет с января этого года. За это время вдвое снизился максимальный размер процентов по кредиту, а ежедневную ставку ограничили уровнем в 1%. В Центробанке отмечали, что влияние вступивших в силу изменений будут оценивать во втором полугодии 2020 года.

С 1 января в России ограничат максимальный размер долга по кредитам

Шоу-бизнес Дочь Ларисы Гузеевой показала своего возлюбленного В канун Нового года дочь Ларисы Гузеевой показала своим подписчикам в Instagram нового бойфренда, опубликовав фотографию с возлюбленным.

Энергетика Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.

Происшествия Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.

Политика Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в Ливию Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предупредил последнего, что вмешательство иностранного государства в дела Ливии лишь осложнит ситуацию в этой стране.

Кино Какие сериалы смотреть в январе С 1 января на BBC One и с 4 января на Netflix "Дракула" по Брэму Стокеру — новый проект дуэта сценаристов "Шерлока" с Бенедиктом Камбербэтчем.

Происшествия На Украине на ходу загорелся пассажирский поезд 2 января на одной из железнодорожных станций в Николаевской области произошло возгорание тепловоза пассажирского поезда следованием «Харьков-Херсон».

Интернет Главный конкурент WhatsApp получил массу улучшений Приложение для обмена сообщениями Telegram получило важное обновление, которое доступно пользователям Android и iOS.