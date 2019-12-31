Экономика
Znak.comС 1 января в России ограничат максимальный размер долга по кредитам
Напомним, ужесточение условий займов в России идет с января этого года. За это время вдвое снизился максимальный размер процентов по кредиту, а ежедневную ставку ограничили уровнем в 1%. В Центробанке отмечали, что влияние вступивших в силу изменений будут оценивать во втором полугодии 2020 года.
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с чего всё началось
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.РИА Новости31.12.19 в 01:41
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Ограничение максимальной суммы долга по кредитам ударит по микрофинансовым организациям
Народные новости31.12.19 в 08:03
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