Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваС 1 января в России подорожают водка и коньяк

Цена на водку с Нового года увеличится на 7% — до 230 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра, коньяк подорожает на 11,6% — до 433 рублей за ёмкость того же объёма. Также вырастет цена бренди на 2,6% — с нынешних 307 рублей до 315 рублей.
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с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало
 на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
РБК20 декабря в 13:39

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Эксперт: Из-за того, что с Нового года коньяк и водка подорожают, население не станет переходить на суррогаты

Комсомольская правда08:47

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

РИА Новости20 декабря в 12:40

Минимальные розничные цены на коньяк и водку вырастут с 1 января

Интерфакс20 декабря в 13:16

В России с 1 января подорожает водка

ТАСС20 декабря в 13:11

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

RT на русском20 декабря в 13:04

С 1 января в России вырастут цены на водку и коньяк

Газета.Ru20 декабря в 12:46

Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк

РБК20 декабря в 13:39
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