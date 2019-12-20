с чего всё началось

Цена на водку с Нового года увеличится на 7% — до 230 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра, коньяк подорожает на 11,6% — до 433 рублей за ёмкость того же объёма. Также вырастет цена бренди на 2,6% — с нынешних 307 рублей до 315 рублей.

С 1 января в России подорожают водка и коньяк

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Космос Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико Космический корабль Starliner завершил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме и совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

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Происшествия В Уфе возбудили уголовное дело после пожара на заводе «Нефтехим» Следователи намерены проанализировать изъятую производственную и разрешительную документацию, допросить руководство и сотрудников предприятия, провести пожарно-техническую судебную экспертизу для установления причины возгорания и оценку причиненного ущерба.

Спорт WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.

Политика Россия назвала дату отмены роуминга с Белоруссией В октябре сообщалось, что Россия и Белоруссия не смогли завершить работу над дорожной картой отмены роуминга между странами и взяли паузу.

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