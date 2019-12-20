Экономика
Говорит МоскваС 1 января в России подорожают водка и коньяк
Цена на водку с Нового года увеличится на 7% — до 230 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра, коньяк подорожает на 11,6% — до 433 рублей за ёмкость того же объёма. Также вырастет цена бренди на 2,6% — с нынешних 307 рублей до 315 рублей.
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с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.РБК20 декабря в 13:39
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