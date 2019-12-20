Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛС 1 января подорожают водка и коньяк

Минимальная стоимость крепкого спиртного увеличится С 1 января 2020 года в России поднимутся цены на крепкую алкогольную продукцию, следует из документа, опубликованного Минфином на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало
 на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
РБК20 декабря в 13:39

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Эксперт: Из-за того, что с Нового года коньяк и водка подорожают, население не станет меньше пить или переходить на суррогаты

Комсомольская правда08:47

Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк

РБК20 декабря в 13:39

В России с 1 января подорожает водка

ТАСС20 декабря в 13:11

Минимальные розничные цены на коньяк и водку вырастут с 1 января

Интерфакс20 декабря в 13:16

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

RT на русском20 декабря в 13:04

С 1 января в России вырастут цены на водку и коньяк

Газета.Ru20 декабря в 12:46

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

РИА Новости20 декабря в 12:40
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