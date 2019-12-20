с чего всё началось

Минимальная стоимость крепкого спиртного увеличится С 1 января 2020 года в России поднимутся цены на крепкую алкогольную продукцию, следует из документа, опубликованного Минфином на официальном портале правовой информации.

С 1 января подорожают водка и коньяк

Происшествия В Саратове застрелен сотрудник полиции Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Авто На авторынке РФ стартовали новогодние распродажи Новости о грядущем повышении цен в России и традиционные новогодние распродажи подстегнули спрос и увеличили клиентский поток в автомобильных салонах.

Спорт WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.

Космос Появилось видео посадки корабля Starliner NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.

Политика Кедми рассказал о самом большом страхе США Самый большой страх США связан с утратой мирового господства, в том числе в военной и экономической сферах.

Происшествия Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.

Экономика ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.

Шоу-бизнес Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.

Политика Украина принудительно снизила выработку электроэнергии на АЭС На Украине в связи с низким спросом на электроэнергию принудительно снизили генерацию атомных электростанции на величину 400 МВт.

Политика Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».

Футбол Карло Анчелотти возглавил «Эвертон» Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".