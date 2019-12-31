Экономика
Gazeta.SPbС 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются
Страховая пенсия по старости у большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тысячу рублей. Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года.
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Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Энергетика
Россия назвала условие возобновления поставок нефти в Белоруссию
Какая именно российская компания заключила первый в этом году контракт на поставку нефти в Белоруссию, в «Белнефтехиме» не уточнили.
Общество
В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша
Россиянин, выигравший в лотерею миллиард рублей, сможет получить свои деньги в течение полугода.
Общество
Алишер Усманов назвал своих возможных наследников
Общество
Сыну Кейт Миддлтон разрешили снять шорты по особому случаю — фото
Фотограф заснял Елизавету II с сыном Чарльзом, внуком Уильямом и правнуком — шестилетним принцем Джорджем.
Общество
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Политика
Тысячи людей пришли проститься с Сулеймани в Багдаде
Несколько тысяч людей пришли проститься с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касемом Сулеймани, убитым при авиаударе США.
Шоу-бизнес
Катя Кищук закрутила роман с популярным британским рэпером Slowthai
Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук закрутила очередной роман.
Армия и оружие
В США заявили о временном преимуществе России на Ближнем Востоке из-за смерти Сулеймани
Корреспондент телеканала CNN в Москве Мэтью Чанс выразил мнение, что после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани позиции России на Ближнем Востоке укрепились, но, по его словам, это лишь временное преимущество.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России
Речь идет о нетрадиционно высокой для этого времени года температуре воздуха, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.
Здоровье
Витамины, кофе и другие средства помогают в профилактике диабета
Медицинскими специалистами на конференции Nutrition 2019, которая состоялась в американском Балтиморе определены и названы некоторые продукты, вещества и средства для профилактики развития диабета второго типа.
Хоккей
Сборная России пропустила четвёртую шайбу от Швеции в полуфинале МЧМ
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Армия и оружие
В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях
Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в январе
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в январе.
Игры
В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders
В Epic Games Store во время новогодних праздников пользователи могут бесплатно получить слэшеры Darksiders Warmastered Edition, Darksiders 2 Deathinitive Edition и спортивный симулятор Steep.
Спорт
Россия заплатит WADA почти миллион долларов
С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у границ России
Самолет-разведчик ВВС США Beechcraft RC-12X Liberty провел разведку у границы Калининградской области.
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире
Политика
Рухани призвал Эрдогана сплотиться против США
Глава Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сплоченно выступить против Соединенных Штатов.
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
Политика
Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани
Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
Астролог предсказал основные события в России на 2020 год
Россия в 2020 году поучаствует в нескольких локальных войнах и продолжит свое присутствие в Сирии, а российская армия «будет испытывать стратегическое оружие».
Экономика
Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития России
Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства.