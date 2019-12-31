Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbС 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются

Страховая пенсия по старости у большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тысячу рублей. Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года.
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В России выросли страховые пенсии

Российская газета31.12.19 в 16:20

Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 января

RT на русском31.12.19 в 21:58

В России повысили пенсии

Lenta.ru31.12.19 в 17:36

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Пенсионный фонд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Город24вчера в 15:59

Пенсии в России выросли с первого января

РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06
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Политика

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
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Россия назвала условие возобновления поставок нефти в Белоруссию

Какая именно российская компания заключила первый в этом году контракт на поставку нефти в Белоруссию, в «Белнефтехиме» не уточнили.
Lenta.ru 10:57
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В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

Россиянин, выигравший в лотерею миллиард рублей, сможет получить свои деньги в течение полугода.
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В России могут скорректировать возраст вступления в брак

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Общество

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Общество

Сыну Кейт Миддлтон разрешили снять шорты по особому случаю — фото

Фотограф заснял Елизавету II с сыном Чарльзом, внуком Уильямом и правнуком — шестилетним принцем Джорджем.
7Дней.ру 05:00
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Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

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Lenta.ru 08:56
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Lenta.ru 07:07
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Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
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Тысячи людей пришли проститься с Сулеймани в Багдаде

Несколько тысяч людей пришли проститься с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касемом Сулеймани, убитым при авиаударе США.
Телеканал 360° 08:06
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Катя Кищук закрутила роман с популярным британским рэпером Slowthai

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Что происходит 11:07
Армия и оружие

В США заявили о временном преимуществе России на Ближнем Востоке из-за смерти Сулеймани

Корреспондент телеканала CNN в Москве Мэтью Чанс выразил мнение, что после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани позиции России на Ближнем Востоке укрепились, но, по его словам, это лишь временное преимущество.
Взгляд.ру 07:45
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
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Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России

Речь идет о нетрадиционно высокой для этого времени года температуре воздуха, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.
Российская газета 10:33
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Витамины, кофе и другие средства помогают в профилактике диабета

Медицинскими специалистами на конференции Nutrition 2019, которая состоялась в американском Балтиморе определены и названы некоторые продукты, вещества и средства для профилактики развития диабета второго типа.
Ugpressa.ru 02 января в 11:12
Хоккей

Сборная России пропустила четвёртую шайбу от Швеции в полуфинале МЧМ

RT на русском 11:12
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru 02 января в 04:31
Армия и оружие

В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях

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Общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве в январе

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в январе.
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Игры

В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders

В Epic Games Store во время новогодних праздников пользователи могут бесплатно получить слэшеры Darksiders Warmastered Edition, Darksiders 2 Deathinitive Edition и спортивный симулятор Steep.
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Спорт

Россия заплатит WADA почти миллион долларов

С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
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Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у границ России

Самолет-разведчик ВВС США Beechcraft RC-12X Liberty провел разведку у границы Калининградской области.
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Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

REGNUM 10:44
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

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Политика

Рухани призвал Эрдогана сплотиться против США

Глава Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сплоченно выступить против Соединенных Штатов.
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Технологии

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
ПРАЙМ вчера в 19:15
Политика

Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Взгляд.ру вчера в 17:55
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Астролог предсказал основные события в России на 2020 год

Россия в 2020 году поучаствует в нескольких локальных войнах и продолжит свое присутствие в Сирии, а российская армия «будет испытывать стратегическое оружие».
Ридус 04:29
Экономика

Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития России

Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства.
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