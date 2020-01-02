Экономика

Шахтинские известияШахтинские известияС 1 января выросли пенсии неработающих пенсионеров

С 1 января 2020 года неработающие пенсионеры будут получать больше на 6,6%. Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
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32 миллиона российских пенсионеров ощутят индексацию с 1 января

Евразия Daily02 января в 03:31

Пенсии подрастут не только у неработающих пенсионеров

Парламентская газетавчера в 16:01

Большая переменная: к чему готовиться в новом году

Известия03 января в 16:02

Пенсионный фонд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Город2403 января в 15:59

Рост пенсий в 2020 году затронет не только неработающих пенсионеров

Live2402:24

В России увеличились пенсии на 6,6%

Pravda.Ru02 января в 01:28

В России страховые пенсии выросли на 6,6%

ГлобалМСК.ру01 января в 17:49
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Общество

Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние

Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Известия 00:33
Футбол

Зинченко забил второй гол за «Манчестер Сити»

Игровой снаряд задел защитника гостей и оказался в сетке. Для Зинченко этот гол стал вторым в футболке «Манчестер Сити».
Евро-футбол.ру вчера в 13:37
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК 01:32
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке

Возглавляемая США коалиция подтвердила данные о двух атаках вблизи иракских баз, на которых располагаются ее силы.
РБК вчера в 18:43
Общество

Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Происшествия

Ребенок вылетел с аттракциона на глазах у родителей

Юный житель Алма-Аты получил многочисленные переломы в результате падения с аттракциона, сообщает TengriNews.
Вести.Ru 02:30
Политика

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

Скандал начался после того, как послы Израиля и Польши на Украине выпустили совместное заявление с осуждением героизации украинских националистов в связи с памятным шествием в Киеве в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
Российская газета 01:56
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском вчера в 10:29
Политика

Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:20
Происшествия

В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь

Ребенок в новогоднюю ночь в одном из садоводств Иркутской области получил пулевое ранение, проводится проверка, сообщает ГУМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:40
Космос

На Венере впервые обнаружены действующие вулканы

Ин-спейс.ру вчера в 01:54
Хоккей

Овечкин сказал, что всей командой смотрели полуфинал МЧМ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором российская сборная переиграла Швецию со счётом 5:4. Ови отметил, что результат противостояния расстроил его партнёра по команде Никласа Бекстрёма.
Нева Спорт 02:54
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК вчера в 21:05
Экономика

С 1 января частные клиники займутся лечением

Принятые решения направлены на увеличение охвата лиц в возрасте 65 лет и старше медико-социальным патронажем, а также на привлечение частных медицинских организаций в сферу предоставления на дому указанных услуг.
ИА Клерк.Ру вчера в 05:14
Армия и оружие

В США ищут способ очистки орбиты в случае ядерного заражения космоса КНДР

REGNUM 03 января в 08:50
Политика

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы.
Газета.Ru вчера в 18:24
Политика

Путин раскрыл детали послания Федеральному собранию

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января.
REGNUM вчера в 09:58
Армия и оружие

Боевики напали на американскую базу в Кении

Lenta.ru 02:39
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС вчера в 11:48
Политика

Курц заявил о неготовности Австрии принимать мигрантов

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна не готова принимать беженцев и уже сделала для мигрантов более чем достаточно.
ФАН вчера в 20:27
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 03 января в 07:15
Политика

Глава МИД Ирана назвал Помпео высокомерным клоуном

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в Twitter, что госсекретарь США Майк Помпео является «высокомерным клоуном».
Московский Комсомолец вчера в 14:14
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
Здоровье

Диетолог рассказал о безопасной порции колбасы

Умеренное потребление колбасы не вредит здоровью. Об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
RT на русском вчера в 21:13
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
РИА Новости вчера в 14:27
Происшествия

В Сингапуре девочка из КНР попала в больницу с неизвестной пневмонией

Трехлетняя девочка из Китая попала в больницу в Сингапуре после заражения неизвестной пневмонией, сообщил местный минздрав.
РИА Новости 02:46
Космос

Ученые предложили подвинуть Солнце, чтобы спасти Землю

Астрофизик Мэттью Каплан придумал космическое сооружение поистине титанических масштабов - ученый рассчитывает, что человечество сможет возвести звездный двигатель для перемещения целой Солнечной системы Двигатель Каплана состоит из огромной космической станции и роя Дайсона, множества солнечных панелей вокруг звезды, которые исполняют роль "паруса" для солнечного ветра.
РЕН ТВ 02 января в 23:31
Хоккей

Ковальчук примерил форму «Монреаля»

Газета.Ru 02:38
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Общество

Фанаты «Мальме» повалили статую футболиста Ибрагимовича

Болельщики шведского футбольного клуба «Мальме» повалили в ночь на воскресенье, 5 января, статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича.
Известия вчера в 23:17
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