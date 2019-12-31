Экономика
Шахтинские известияС 1 января выросли пенсии неработающих пенсионеров
С 1 января 2020 года неработающие пенсионеры будут получать больше на 6,6%. Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Хоккей
Тренер канадцев высказался о финале МЧМ против россиян
Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился мнением о предстоящем финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, в котором его команда сыграет с россиянами.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Хоккей
Егор Соколов: «В финале нужно просто выходить и оставлять все силы»
Выиграли, вечером соберемся с ребятами, поговорим. В финале нужно просто выходить и оставлять все силы.
Происшествия
В Приморье 30 автомобилей провалились под лед и утонули
Отмечается, что под 30 автомобилями треснул лед и машины пошли на дно. В результате происшествия никто не пострадал.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Политика
Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
Саудовская Аравия осудила решение парламента Турции одобрить отправку турецких военных в Ливию, нарушающее "резолюцию Совета Безопасности (ООН) по Ливии" и подрывающее международные усилия разрешить кризис в стране, передает саудовское агентство новостей SPA заявление МИД страны.
Происшествия
В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка
Космос
Черная дыра, смерть динозавров и другие тренды уходящего года
Все началось с того, что в этом году Барбара Райт-Вентер использовала открытую базу ДНК с сайта gedmatch.com для поиска преступника, разыскиваемого вот уже 40 лет за множество изнасилований и убийств.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Футбол
«Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом»
«Барселона» упустила несколько шансов, чтобы снять все вопросы, а с 75-й минуты играла вдесятером без Френки де Йонга, который обрезал команды и вынужден был завалить на газон оппонента - удаление.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Политика
Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров
Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно.
Армия и оружие
Сирийские военные заняли деревню Эт-Тах в провинции Идлиб
Сирийские войска освободили от боевиков расположенный в провинции Идлиб населенный пункт Эт-Тах.
Энергетика
Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию
Ранее в «Белнефтехиме» сообщали, что Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России.
Футбол
Украинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити»
Во втором тайме забивал только «Манчестер Сити» — на 58-й минуте отличился Тейлор Харвуд-Беллис, а на 76-й гол забил Филип Фоден.
Футбол
Линекер: «При всём уважении к Фергюсону, именно Гвардиола изменил АПЛ»
Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о достижениях в АПЛ бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Политика
Пушков ответил на слова американского генерала о Крыме и Екатерине II
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
Происшествия
У самолета в Канаде при взлете отлетело колесо
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Политика
В МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры
В МИД Украины отреагировали на совместное заявление послов Израиля и Польши в Киеве, которые осудили чествование основоположников украинского национализма со стороны Киева.