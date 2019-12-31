Экономика

Шахтинские известияШахтинские известияС 1 января выросли пенсии неработающих пенсионеров

С 1 января 2020 года неработающие пенсионеры будут получать больше на 6,6%. Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Пенсии подрастут не только у неработающих пенсионеров

Парламентская газета16:01

Большая переменная: к чему готовиться в новом году

Известиявчера в 16:02

В России страховые пенсии выросли на 6,6%

ГлобалМСК.ру01 января в 17:49

Страховые пенсии россиян увеличились на 6,6%

VSE42.RUвчера в 00:41

32 миллиона российских пенсионеров ощутят индексацию с 1 января

Евразия Daily02 января в 03:31

В России увеличились пенсии на 6,6%

Pravda.Ru02 января в 01:28

Пенсионный фонд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Город24вчера в 15:59
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Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками

Bimru.ru 04:16
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Тренер канадцев высказался о финале МЧМ против россиян

Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился мнением о предстоящем финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, в котором его команда сыграет с россиянами.
News.ru 19:15
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
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Егор Соколов: «В финале нужно просто выходить и оставлять все силы»

Выиграли, вечером соберемся с ребятами, поговорим. В финале нужно просто выходить и оставлять все силы.
Sportbox.RU 12:54
Происшествия

В Приморье 30 автомобилей провалились под лед и утонули

Отмечается, что под 30 автомобилями треснул лед и машины пошли на дно. В результате происшествия никто не пострадал.
Известия 21:38
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском 10:29
Политика

Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию

Саудовская Аравия осудила решение парламента Турции одобрить отправку турецких военных в Ливию, нарушающее "резолюцию Совета Безопасности (ООН) по Ливии" и подрывающее международные усилия разрешить кризис в стране, передает саудовское агентство новостей SPA заявление МИД страны.
РИА Новости 20:40
Происшествия

В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка

Российская газета 19:54
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК 12:29
Космос

Черная дыра, смерть динозавров и другие тренды уходящего года

Все началось с того, что в этом году Барбара Райт-Вентер использовала открытую базу ДНК с сайта gedmatch.com для поиска преступника, разыскиваемого вот уже 40 лет за множество изнасилований и убийств.
Популярная механика 31.12.19 в 01:16
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Футбол

«Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом»

«Барселона» упустила несколько шансов, чтобы снять все вопросы, а с 75-й минуты играла вдесятером без Френки де Йонга, который обрезал команды и вынужден был завалить на газон оппонента - удаление.
Евро-футбол.ру 16:56
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК 21:05
Политика

Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров

Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Известия 22:00
Здоровье

Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы

В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно.
РИА Новости 19:11
Хоккей

Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ

Известия 18:53
Армия и оружие

Сирийские военные заняли деревню Эт-Тах в провинции Идлиб

Сирийские войска освободили от боевиков расположенный в провинции Идлиб населенный пункт Эт-Тах.
ФАН вчера в 23:38
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Гаджеты

Samsung представила доступные Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite

The GEEK 04:31
Энергетика

Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию

Ранее в «Белнефтехиме» сообщали, что Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России.
Lenta.ru 11:04
Футбол

Украинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити»

Во втором тайме забивал только «Манчестер Сити» — на 58-й минуте отличился Тейлор Харвуд-Беллис, а на 76-й гол забил Филип Фоден.
Чемпионат 16:00
Футбол

Линекер: «При всём уважении к Фергюсону, именно Гвардиола изменил АПЛ»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о достижениях в АПЛ бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Soccer.ru 11:54
Политика

Пушков ответил на слова американского генерала о Крыме и Екатерине II

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости 20:05
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
Интерфакс 01:59
Происшествия

У самолета в Канаде при взлете отлетело колесо

Газета.Ru 21:36
Шоу-бизнес

Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне

Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Пятый канал вчера в 20:52
Политика

В МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры

В МИД Украины отреагировали на совместное заявление послов Израиля и Польши в Киеве, которые осудили чествование основоположников украинского национализма со стороны Киева.
RT на русском 14:21
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