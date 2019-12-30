Экономика
ТВ ЦентрВ России с 1 января выросли пенсии
Проиндексируют и страховые пенсии, а также некоторые социальные выплаты. Пенсия по старости проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 миллиона неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырос с 15,4 тысячи рублей до 16,4 тысячи рублей.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января 2020 года
Комсомольская правдавчера в 23:39
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