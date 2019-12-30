Экономика
ТАССПенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.
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с чего всё началось
С 1 января 2020 года страховая пенсия неработающих пенсионеров проиндексируется на 6,6%. В ПФР отметили, что это показатель превысит прогнозируемую инфляцию.Телеканал 360°30.12.19 в 08:25
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января 2020 года
Комсомольская правдавчера в 23:39
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