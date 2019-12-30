с чего всё началось

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Политика В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана Россия и Китай должны не проводить морские учения с Ираном, а вводить санкции против Тегерана, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

Авто Новая генерация Mitsubishi Outlander появится в 2020 году Абсолютно новый внедорожник, который будет работать на платформе от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, японская компания представит во второй половине 2020 года.

Наука Найдена загадочная сила, объясняющая аномалии Вселенной Одни пытались найти ответ в мантии Земли, другие обратились за ответом к частицам, которые сложно обнаружить вблизи плотных объектов, таких как планета, на которой мы живем.

Общество В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Общество Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.

Хоккей Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.

Шоу-бизнес Наталья Водянова выходит замуж Российская супермодель Наталья Водянова выходит замуж. Об этом она сообщила в инстаграме.

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Политика «Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите Платеж российской компании оказался на уровне контракта 2009 года «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый пятилетний контракт по транзиту газа ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего — 1 января 2020 года.

Происшествия В Ростовской области в ДТП погибли два человека Два человека погибли в результате аварии в Ростовской области. Происшествие случилось в Тарасовском районе 1 января около 7:30.

Политика КНДР намерена отказаться от моратория на ядерные испытания КНДР не обязана выполнять мораторий на ядерные испытания, так как США продолжают проводить учения на Корейском полуострове, заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.

Происшествия Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.