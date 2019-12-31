Экономика
Peterburg2.ruС 1 января выросли пенсии неработающих российских пенсионеров
Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
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МРОТ, пенсии и пособия. Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?
Аргументы и Факты30.12.19 в 16:01
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Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
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Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
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Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
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75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое
Китайская корпорация Xiaomi почти вдвое снизила цену на телевизор Xiaomi TV 4S с 75-дюймовым экраном.
Общество
В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках
Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
Общество
Роспотребнадзор выявил около семи тысяч партий аналогов снюса
Роспотребнадзор выявил около семи тысяч партий незаконной никотиносодержащей продукции.
Общество
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Общество
Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
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На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся.
Происшествия
Число погибших при наводнении в Индонезии возросло до 21
По данным агентствa, в результатe наводнений свыше 30 тыс. человек были эвакуированы.
Политика
Медведев и Лукашенко договорились о поставках нефти в Белоруссию
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о конкретных поставках нефти в Белоруссию при отсутствии нефтегазовых контрактов.
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Битва за производительность С выпуском нового поколения процессоров 10 поколения семейства Comet Lake-S компания Intel намерена обострить конкуренцию на рынке настольных ПК и вернуть позиции, пошатнувшиеся под натиском новых чипов AMD Ryzen.