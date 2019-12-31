Экономика

Peterburg2.ruPeterburg2.ruС 1 января выросли пенсии неработающих российских пенсионеров

Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
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В России выросли страховые пенсии

Российская газета31.12.19 в 16:20

МРОТ, пенсии и пособия. Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

Аргументы и Факты30.12.19 в 16:01

В ПФР рассказали об индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2020 году

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Московский Комсомолец30.12.19 в 08:49

Повышение пенсий по старости до 16,5 тыс. руб. затронет 32 млн пенсионеров

ТАСС30.12.19 в 07:01

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

RT на русском30.12.19 в 09:31

Жители Колымы уже получают повышенную пенсию

REGNUM29.12.19 в 18:54
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:22, Ашберн
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Коммерсантъ вчера в 22:33
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Газета.Ru вчера в 02:53
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Ангар загорелся в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:24
Общество

В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии

Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
RT на русском вчера в 22:03
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Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Автоновости дня 31.12.19 в 06:28
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
РБК вчера в 13:04
Происшествия

Три десятка животных сгорели в вольере зоопарка в Германии

На западе Германии в новогоднюю ночь с зоопарке Крефельда полностью сгорел вольер с обезьянами, все они погибли, сообщила пресс-служба учреждения.
Интерфакс вчера в 06:51
Футбол

«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»

Российская газета вчера в 18:22
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Галкин посмеялся над новогодним обращением Путина

Московский Комсомолец вчера в 13:31
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Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
РИА Новости вчера в 13:48
Гаджеты

75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое

Китайская корпорация Xiaomi почти вдвое снизила цену на телевизор Xiaomi TV 4S с 75-дюймовым экраном.
Letnews.ru вчера в 15:15
Общество

В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках

Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
ТАСС 31.12.19 в 16:03
Общество

Роспотребнадзор выявил около семи тысяч партий аналогов снюса

Роспотребнадзор выявил около семи тысяч партий незаконной никотиносодержащей продукции.
Народные новости вчера в 23:46
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Российским водителям разрешили не возить с собой полис ОСАГО

С 2 января 2020 года автомобилистам, купившим электронный полис ОСАГО, можно не возить с собой распечатанную копию документа, пишет Эхо Москвы.
Aobe.ru вчера в 21:20
Общество

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РИА Новости вчера в 17:00
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Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье

Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
7Дней.ру 31.12.19 в 03:00
Здоровье

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Волга-Медиа вчера в 21:24
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости вчера в 01:12
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Каборе получил больше всего красных карточек в прошедшем десятилетии

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Происшествия

Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Известия вчера в 23:51
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Происшествия

Россиянин пошел помогать другу и пропал

Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся.
Lenta.ru вчера в 23:28
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Число погибших при наводнении в Индонезии возросло до 21

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Известия вчера в 23:07
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о конкретных поставках нефти в Белоруссию при отсутствии нефтегазовых контрактов.
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Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD

Битва за производительность С выпуском нового поколения процессоров 10 поколения семейства Comet Lake-S компания Intel намерена обострить конкуренцию на рынке настольных ПК и вернуть позиции, пошатнувшиеся под натиском новых чипов AMD Ryzen.
CNews 30.12.19 в 04:08
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