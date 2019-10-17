Экономика
КоммерсантъКрупные банки начнут оказывать госуслуги со следующего года
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке
Телеканал 360°вчера в 17:49
С 2020 года российские банки начнут оказывать госуслуги населению Петербурга
Невские Новостивчера в 23:01
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Авто
Появились первые фото Nissan X-Trail нового поколения
Car.ru вчера в 07:17
Авто
Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Rusargument вчера в 04:08
Спорт
Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
ProstoProSport вчера в 16:03
Общество
Ученые рассказали об опасности изменения климата для городов России
Повышение глобальной температуры из-за изменения климата усугубит загрязнение воздуха в городах России.
Известия вчера в 22:03
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15 октября в 08:42
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
Происшествия
Минобороны взыскало с военного инструктора 12 млн за разбитый самолет
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 10:18
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет
Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
РБК 15 октября в 11:16
Кино
Первая часть «Матрицы» повторно вышла в российский прокат
Salt Mag 14 октября в 04:23
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению
Вести.Ru вчера в 10:14
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе 2019 года Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Хоккей
Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Торонто»
«Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Торонто Мэйпл Ливз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3. Команда из столицы США уступала после первого периода с разницей в одну шайбу и сумела сравнять счет усилиями Евгения Кузнецова.
РБК вчера в 21:55
Гаджеты
Ulefone представила защищенный смартфон Armor X5 за 100 долларов
Совсем недавно компания Ulefone представила бюджетный защищенный телефон начального уровня под названием Ulefone Armor X3, теперь же производитель выкатил на суд публики еще одну доступную новинку - Ulefone Armor X5.
Дни24 вчера в 11:49
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM вчера в 15:30
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Экономика
Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России
Каждый месяц россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут выплачивать увеличенные пособия.
Газета.Ru вчера в 21:26
Общество
В России упростили порядок взыскания долгов с дачников
В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 22:25
Происшествия
В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья
РИА Новости вчера в 14:01
Общество
В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер
REGNUM 14 октября в 04:37
Экономика
Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем
Согласно расчетам Минздрава, в 2014–2017 годах более половины потребления крепкого алкоголя было незарегистрированным.
РБК вчера в 17:00
Политика
Кремль назвал преувеличенной ситуацию с гимном России в Эр-Рияде
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что надо с пониманием отнестись к ситуации с исполнением гимна России в Саудовской Аравии, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 05:36
Политика
Путин призвал чиновников работать с «душой и сердцем»
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке призвал чиновников работать с «душой и сердцем», решая проблемы пострадавших от наводнений.
RT на русском вчера в 10:06
Кино
В сети появился трейлер «Лёд 2» с Александром Петровым
Премьера фильма анонсирована на 14 февраля 2020 года.
Piter.tv вчера в 08:20
Экономика
Минфин отказывает «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД
В общей сложности нужно 44 млрд руб. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020 – 2022 годы.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Экономика
Одного из крупнейших издателей учебников выставили на продажу
Компания «Эксмо-АСТ» начала переговоры по продаже корпорации «Российский учебник», которая специализируется на выпуске учебной литературы.
РБК вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Финансы
Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября
В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал на 17 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,1 рубля.
Свободная Пресса вчера в 04:25