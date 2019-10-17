Экономика

RT на русскомRT на русскомС 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

«Проектом постановления прямо предусмотрено, что данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих», — уточнил Шипов. С 2022 года такую практику могут начать внедрять по всей стране.
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с чего всё началось

МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.
Известия17:01

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В Петербурге в 2020 году банки начнут оказывать госуслуги

АБН23:12

Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке

Телеканал 360°17:49

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

RT на русском22:34

«Известия»: банки могут начать оказывать госуслуги населению с 2020 года

ТАСС20:52

«Известия» узнали о намерении передать часть услуг из МФЦ в крупные банки

РБК20:45

С 2020 года российские банки начнут оказывать госуслуги населению Петербурга

Невские Новости23:01

Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги

Известия17:59
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Google закрывает собственную VR-платформу Daydream

3DNews 12:30
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В США запретили выпуск криптовалюты Павла Дурова

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Ридус 14 октября в 05:38
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Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
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Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

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РЕН ТВ 08:23
Экономика

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Каждый месяц россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут выплачивать увеличенные пособия.
Газета.Ru 21:26
Армия и оружие

В ООН заявили о возросших рисках ядерной войны

В мире увеличиваются риски ядерной конфронтации, о чем заявляют многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями.
Профиль вчера в 17:02
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
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Технологии

ТПУ оцифровал уникальные документы для выставки о горном деле России

Сотрудники музейного комплекса и Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета (НТБ ТПУ) оцифровали уникальные исторические документы для мультимедийной выставки "Горнозаводское производство в России XVIII – начала XX веков", сообщила в среду пресс-служба вуза.
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Экономика

Минфин отказывает «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД

В общей сложности нужно 44 млрд руб. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020 – 2022 годы.
Коммерсантъ 18:21
Происшествия

Водители на 37% чаще стали сбивать пешеходов на «зебрах» в Забайкалье

Число наездов на людей на пешеходных переходах в Забайкальском крае по вине водителей выросло на 36,8% в 2019 году, сообщил 16 октября замначальника УГИБДД России по региону Олег Саломатов на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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В России снизилось число алкоголиков

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в стране за десять лет число зависимых от алкоголя снизилось на 37%, с 2,08 миллиона до 1,3 миллиона человек.
News.ru 09:38
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Зрители раскритиковали новый фильм «Малефисента»

ToDay News Ufa 14:46
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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Экономика

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Банковский роуминг останется в прошлом. То есть планируется отменить комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка.
Вести.Ru 19:21
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Общество

Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем

Согласно расчетам Минздрава, в 2014–2017 годах более половины потребления крепкого алкоголя было незарегистрированным.
РБК 17:00
Общество

Из-за пенсионной реформы численность сотрудников МВД сократилась

Из-за пенсионной реформы численность личного состава МВД существенно сократилась.
МонаВиста 10:23
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Украина потребовала роспуска ДНР и ЛНР

Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).
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Шоу-бизнес

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Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Финансы

Россия увеличила вложения в госбумаги США

В августе 2019 года Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском 21:56
Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости 15:25
Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

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Общество

РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда

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Полит.ру вчера в 06:18
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
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Главе украинского футбола «дали в морду» на матче с Португалией

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Эрдоган отказался встречаться с Пенсом в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в Анкаре.
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Футбол

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Через тур Маркус закрепил успех, забив мяч в ворота «Спартака» (2:1). Правда, в том же матче он не реализовал выход один на один, что добавило нотку разочарования, но, поскольку «Краснодар» все же победил, это запомнилось не так сильно.
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Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
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