Экономика
RT на русскомС 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению
«Проектом постановления прямо предусмотрено, что данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих», — уточнил Шипов. С 2022 года такую практику могут начать внедрять по всей стране.
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Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.Известия17:01
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Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, заявил, что очень хотел бы услышать, как осваиваются средства на помощь пострадавшим.
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Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
Газета.Ru 15:52
Экономика
В России увеличится размер выплат на первого и второго ребенка
В России со следующего года увеличится размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка.
Известия 17:49
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 12:35
Политика
Ядерные бомбы на Японию сбросили США, но обвиняют в Токио Россию
Никто в Японии не ставит под сомнение «дружбу» с Вашингтоном, несмотря на то, что именно США сбросили на японские города ядерные бомбы.
Новостной фронт 06:04
Армия и оружие
США пригрозили Турции новыми санкциями
США готовы ввести дополнительные санкции против Турции, если Анкара не прекратит наступление на севере Сирии, заявил министр финансов Стивен Мнучин, его слова передает агентство Франс Пресс.
РИА Новости 18:16
Общество
В России упростили порядок взыскания долгов с дачников
В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников, пишет "Российская газета".
РИА Новости 22:25
Кино
Трейлер фильма «Аванпост» появился в Сети
Две эксклюзивные сцены фантастического блокбастера «Аванпост» с использованием новейшей компьютерной графики расскажут тебе больше о мире после конца света, — говорится в описании трейлера.
iReactor 22:25
Экономика
Прибыль популярного у россиян бренда обрушилась
Исследование, проведенное на платформе How to dress like, показало, что Asos — самый популярный бренд одежды у россиян.
Lenta.ru 22:46
Хоккей
Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Торонто»
«Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Торонто Мэйпл Ливз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3. Команда из столицы США уступала после первого периода с разницей в одну шайбу и сумела сравнять счет усилиями Евгения Кузнецова.
РБК 21:55
Политика
У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине
Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Lenta.ru 06:12
Происшествия
В Ростове-на-Дону и по всей России прошли обыски в штабах Навального
В ростовский штаб Навального и к сторонникам политика сегодня нагрянули с обысками следователи.
1rnd.ru вчера в 08:23
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо вчера в 08:08
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Здоровье
10 продуктов, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови
Медики советуют заменить таблетки на полезные продукты. Зеленые стручки обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови.
Волгоградская правда 22:18
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
РИА Новости 18:50
Происшествия
На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда
Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
Российская газета 10:02
Происшествия
В Каталонии более 130 человек пострадали в ходе беспорядков
Более 130 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии, вызванных решением суда в отношении 12 каталонских политиков.
REGNUM вчера в 04:27
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
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ТПУ оцифровал уникальные документы для выставки о горном деле России
Сотрудники музейного комплекса и Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета (НТБ ТПУ) оцифровали уникальные исторические документы для мультимедийной выставки "Горнозаводское производство в России XVIII – начала XX веков", сообщила в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск 09:00
Политика
Зеленский выдвинул условия реализации Киевом формулы Штайнмайера
"Президент не может обеспечить развод боевых подразделений" Напомним, Киев дал своё согласие на имплементацию формулы Штайнмайера 1 октября на переговорах в Минске.
RT на русском 13:36
Политика
Путин и Эрдоган обсудили турецкую операцию в Сирии
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Гаджеты
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
The GEEK 16:45