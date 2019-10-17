Экономика
RT на русскомС 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению
«Проектом постановления прямо предусмотрено, что данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих», — уточнил Шипов. С 2022 года такую практику могут начать внедрять по всей стране.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке
Телеканал 360°вчера в 17:49
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Общество
Выявлено самое опасное место в квартире
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
Аналитики из Польского института международных отношений (PISM) при правительстве республики подготовили отчёт о российских военных учениях 2019 года.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Здоровье
В Челябинске из-за пневмонии на карантин закрыли целую школу
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о нескольких случаях подозрений на пневмонию в школах и садиках Челябинска, где были закрыты отдельные классы.
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
Футбол
Кузнецов обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба
Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов в обращении к болельщикам команды отметил, что бывший тренерский штаб делал все для побед клуба.
Политика
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
Единоборства
Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Общество
В России упростили процесс взыскания долгов с дачников
В России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков, сообщает «Российская газета».
Авто
Опубликованы снимки Nissan X-Trail нового поколения
В Сети опубликовали шпионские фотографии обновленного внедорожника Nissan X-Trail.
Происшествия
В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья
Кино
Первая часть «Матрицы» повторно вышла в российский прокат
Гаджеты
WGPU — новый тип графического ускорителя от AMD и Samsung
Согласно инсайдерской информации, Samsung пригласит представителей прессы, чтобы официально анонсировать новую технологию графического ускорителя (GPU).
Политика
Владимир Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК
Президент России Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий ОПК должны быть нацелены на диверсификацию производства.
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
Общество
Сербия передаст России картины Николая Рериха до конца года
Передача семи картин кисти русского художника Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия состоится до конца текущего года.
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Гаджеты
Аналитики раскрыли себестоимость нового iPhone
Розничная цена нового смартфона компании Apple iPhone 11 Pro Max составляет 1249 долларов в США или 131,9 тысячи рублей в России.
Политика
Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Авто
В России стартовало производство купе-кроссовера Haval F7x
После презентации первые партии купе-кроссовера поступят к дилерам. По сути новинка является тем же F7, но с купеобразным кузовом.
Политика
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»
Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписью "ДПС" по-русски — не рядовая ситуация, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
Политика