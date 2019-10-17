Экономика

RT на русскомRT на русскомС 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

«Проектом постановления прямо предусмотрено, что данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих», — уточнил Шипов. С 2022 года такую практику могут начать внедрять по всей стране.
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с чего всё началось

МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.
Известиявчера в 17:01

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Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут «Известия»

РИА Новости00:03

Крупные банки могут начать оказывать госуслуги со следующего года

Коммерсантъвчера в 22:42

Банки возьмутся за госуслуги - Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке

Телеканал 360°вчера в 17:49

«Известия» узнали о намерении передать часть услуг из МФЦ в крупные банки

РБКвчера в 20:45

«Известия»: банки могут начать оказывать госуслуги населению с 2020 года

ТАССвчера в 20:52

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

RT на русскомвчера в 22:34

Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги

Известиявчера в 17:59
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Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
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Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о нескольких случаях подозрений на пневмонию в школах и садиках Челябинска, где были закрыты отдельные классы.
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Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов в обращении к болельщикам команды отметил, что бывший тренерский штаб делал все для побед клуба.
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Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
РИА Новости вчера в 13:30
Общество

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Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
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РЕН ТВ вчера в 08:23
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Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

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В России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков, сообщает «Российская газета».
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Опубликованы снимки Nissan X-Trail нового поколения

В Сети опубликовали шпионские фотографии обновленного внедорожника Nissan X-Trail.
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Владимир Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК

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Розничная цена нового смартфона компании Apple iPhone 11 Pro Max составляет 1249 долларов в США или 131,9 тысячи рублей в России.
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После презентации первые партии купе-кроссовера поступят к дилерам. По сути новинка является тем же F7, но с купеобразным кузовом.
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Эрдоган рассказал об альтернативах американским F-35

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